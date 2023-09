Einweihung eines Mobilhauses der HD System Natural

Der Tag war ein voller Erfolg und die Besucher konnten sich vor Ort von der Qualität der Fertigung von Mobilhäusern bei der HD System Natural Faipari Kft. überzeugen. Die Firma hatte am ersten Samstag im September ab 12 Uhr zum Tag der offenen Tür nach Rábatamási eingeladen und erwartete die Besucher mit typisch ungarischer Gastfreundschaft.





Auf dem Programm stand nach der Begrüßung durch den Firmenchef József Ézsöl und Ulrich Peh eine Führung durch das Firmengelände mit seinen Werkstätten, in denen die beliebten Holzrahmenhäuser gefertigt werden. Danach hatten die Besucher Gelegenheit, ein bewohntes Musterhaus in einem nahegelegenen Ort zu besichtigen. Dort konnten sie sich davon überzeugen, dass auch in einem 41 Quadratmeter großen Haus mit 3 Zimmern alles seinen Platz findet. Die Räume waren lichtdurchflutet und hell, modern und praktisch eingerichtet. Besonders schöne Plätzchen waren die Terrasse vor dem Hauseingang und der neu angelegte Garten mit Grillplatz. Die Besucher waren sowohl vom Preis als auch von den technischen Details begeistert: Fußbodenheizung, Klimaanlage, hervorragende wärme- und schallgedämmte Fenster und Türen, gut ausgestattete Küche und schönes Bad. Einige der Besucher schmiedeten bereits Pläne, ließen sich alles genau erklären, nahmen Prospekte und erste Berechnungen mit nach Hause.

Zurückgekehrt zum Bierzelt wurde gefachsimpelt und auf gute Zusammenarbeit angestoßen. In der Zwischenzeit waren Gulaschsuppe, Grillfleisch und Bratwürste fertig, so dass man es sich bei guter Musik der vierköpfigen Zigeunerkapelle munden lassen konnte. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als die ungarischen Gäste und Gastgeber gemeinsam zur Musik ungarische Trink- und Volkslieder sowie Operettenmelodien sangen. Einige von ihnen schwangen sogar das Tanzbein und machten sich erst am Abend sehr zufrieden mit dem gelungenen Tag auf den Heimweg.

HD System Natural Faipari Kft.

9322 Rábatamási, Hrsz. 030/14

Web: https://hdsystem.hu