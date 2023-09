Szijjártó weiht chinesisches Automobilwerk ein

Die Politik der Öffnung nach Osten habe Ungarn zum wichtigsten Investitionsziel Chinas in Mitteleuropa gemacht, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Einweihung eines Werks von Pex Automotive Systems in Szigetszentmiklós bei Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Pex Automotive, eine Niederlassung des chinesischen Automobilzulieferers Baolong, habe rund 5,1 Mrd. Forint (13,2 Mio. EUR) in die Investition auf der grünen Wiese gesteckt, sagte Szijjártó. Die Regierung habe die Entwicklung mit einem Zuschuss in Höhe von 1,5 Milliarden Forint unterstützt, so Szijjártó, der hinzufügte, dass die Investition den europäischen Hauptsitz der Elektromobilitätsstrategie des Unternehmens nach Ungarn bringe. Das Werk wird auch Produkte für die Elektro- und intelligente Fahrzeugindustrie herstellen, sagte er. Die Hälfte des Strombedarfs des Werks wird durch Solarzellen gedeckt. Ungarn ist nach den USA und Deutschland der dritte Standort von Baolong außerhalb Chinas, „daher war der internationale Wettbewerb hart“, sagte er.

Die Produktion der ungarischen Automobilindustrie sei im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf über 10.000 Milliarden Forint gestiegen, sagte er. Darüber hinaus sei der Sektor in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 um 24 Prozent gewachsen, verglichen mit einem Rekordergebnis im Jahr 2022, sagte er. „Wir Ungarn stehen zur Ost-West-Kooperation. Mit Bestürzung stellen wir fest, dass in letzter Zeit Stimmen laut werden, die eine künstliche Abkopplung der chinesischen und europäischen Wirtschaft fordern“, sagte er. Da sich der bilaterale Handel zwischen der EU und China auf 875 Milliarden Euro pro Jahr beläuft, könnte dies „einen Schaden verursachen, dessen Ausmaß nicht abzusehen ist“, sagte er.