Nacht des Zsolnay-Viertels in Pécs

Am 16. September finden im Zsolnay-Viertel von Pécs unter anderem Führungen, Kinderprogramme, Konzerte, Zauberei, akrobatische Vorführungen und eine Feuershow statt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung der Zsolnay Heritage Management NKft. (ZSÖK), dem Betreiber des Pécser Kulturviertels, werden die Führungen die Ausstellung Illusion vs. Realität, alle Ausstellungen des Viertels, die Sightseeing-Manufaktur, das Zsolnay-Mausoleum und das abenteuerliche Leben von Miklós Zsolnay umfassen. Im ehemaligen Wohnhaus der Familie Zsolnay werden den Besuchern von Führern in historischen Kostümen das Alltagsleben im 19. Jahrhundert, die Familie Zsolnay und Pécs näher gebracht, während eine Zsolnay-Führung in einem Teil des Gebäudes angeboten wird, der sonst für Besucher gesperrt ist.

Der Magier Máté Hajnal bereitet eine unterhaltsame Varieté-Show mit Zauberei und Akrobatik vor, heißt es in der Pressemitteilung. Im Laufe des Abends gibt es eine Feuershow des Firebirds-Teams, eine Slamming-Show zum Thema Illusionen von Mitgliedern des Sopianae Slampoetry Club, eine nächtliche Himmelsbeobachtung durch Ferngläser und eine Filmvorführung. Im Garten gibt es ein Mini-Konzert von Trio Enigma, den Pécs Strings, den Swing Ladies und der Bohemian Brass Band. László Kehidai wird einen Vortrag über die ehemaligen Fabrikschornsteine des Zsolnay-Viertels halten und wenig bekannte Geschichten über die Funktionsweise der Zsolnay-Fabrik erzählen.

Zu den Aktivitäten für Kinder gehören ein Spielplatz, der sich unter UV-Licht in eine magische Welt verwandelt, ein nächtliches Spiel im Freien, ein Puppentheater, Keramik-Erlebnismalerei und eine Marsmission mit Robotern. Außerdem gibt es ein Abenteuerspiel mit dem Titel „Unsere Sinne sind täuschbar: Blendung oder Rausch?“ sowie eine ungewöhnliche Mathematikstunde, eine Märchenshow und spektakuläre Experimente, während Wissenschafts- und Spielbegeisterte das VR-Universum, das Planetarium und das Labor – Interaktiver Zauberraum besuchen können. Weitere Informationen über die kostenlosen und kostenpflichtigen Programme sind auf der Website des Zsolnay-Viertels zu finden.