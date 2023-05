Mobilhäuser von HD System Natural

Von der Planung bis zur Fertigstellung

Mobilhäuser sind sehr beliebt. Die Firma HD System Natural Faipari Kft. lieferte im Jahr 2022 zehn ihrer Holzrahmenhäuser als Ausbauhäuser nach Deutschland, in Ungarn wurden im gleichen Zeitraum 30 Häuser in unterschiedlichen Größen schlüsselfertig errichtet. Von der Planung bis zur Fertigstellung kann der Bau der Häuser von den Bauherren begleitet werden.





In den letzten Jahren hat sich Ungarn aufgrund der zahlreichen Thermalbäder, der guten Luft und günstiger Preise sowohl bei den Lebenshaltungskosten als auch bei Grundstücken zu einem beliebten Reiseziel und Auswandererland entwickelt. Mobilhäuser in einer schönen Lage sind ideal als Ferienhaus oder Alterswohnsitz. Junge Menschen, Paare wie Singles nutzen sie oft auch als Kapitalanlage. Die Firma HD System Natural Faipari Kft. ist gern bei der Suche und Auswahl geeigneter Baugrundstücke am Balaton, in der Nähe von Thermalbädern oder in ruhigen Ortschaften behilflich. Landesweit stehen zahlreiche Grundstücke in allen Preislagen zum Verkauf, so dass jeder Interessent den passenden Bauplatz finden und sein Traumhaus bauen lassen kann.

„Immer, wenn wir einen aus Holz gefertigten Gegenstand berühren, lächelt ein Baum, weil er sieht, es gibt ein Leben nach dem Tod” – heißt es auf der Website der Firma HD System Natural Faipari Kft. Lassen Sie sich inspirieren!

Baubeschreibung eines Mobilhauses der Größe 11,5 m x 4 m

Das Haus wird in Holzrahmenbauweise gebaut und ist aufgrund seiner sehr guten Dämmung sowohl im Sommer als auch im Winter bestens bewohnbar. Darüber hinaus sorgt eine Klimaanlage im Sommer für angenehme Temperaturen, im Winter kann die Fußbodenheizung in allen Räumen individuell geregelt werden. Im Bad ist zusätzlich ein elektrisch beheizter Handtuchhalter zu finden. Das Bad ist im Standard mit einem wandhängenden WC, mit Waschtisch und Unterschrank, Spiegelschrank und hochwertiger Dusche ausgestattet. Die Kunststofffenster und eine Hebe-Schiebetür – jeweils mit 3-fach-Verglasung – sind außen grau, innen weiß. Alle Räume haben Deckenleuchten. An der Terrassenwand befinden sich eine Außenlampe und Steckdosen. In Ungarn werden von der Firma auch die Fliesen-, Parkettlaminat-, Maler- und Elektroarbeiten ausgeführt. Das Haus verfügt über WM-Anschluss, Kabel für Internet. Auf Wunsch werden auch hochwertige Möbel angefertigt.

Preisbeispiel (Brutto, Mobilhaus 11,5 m x 4 m): Haus 66.098,- EUR, Terrasse 5 m x 2,5 m 5.319,- EUR, Pergola 2.463,- EUR, Möbel: 13.034,- EUR. Dazu kommt der Transport (z.B. Rábatamási-Braunschweig: 10.008,- EUR, Rábatamási-Balaton: 4.305,- EUR). Im Preis nicht enthalten sind das Grundstück, das 8-Punktefundament, das Abladen mit Kran, die Hausanschlüsse und Genehmigungen.

Ein Musterhaus kann in Mihályi (Westungarn) besichtigt werden. Um Terminvereinbarung wird gebeten.

HD System Natural Faipari Kft.

9322 Rábatamási, Hrsz. 030/14

Website: hdsystem.hu

Anfragen und weitere Informationen in deutscher Sprache:

E-Mail: hdsystemulrich@gmail.com

Mobil: 0036 (30) 556 3857