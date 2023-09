Gulyás hofft auf grundlegende Änderungen bei den Lehrergehältern

Der Leiter des Ministerpräsidentenbüros hat die Hoffnung geäußert, dass sich die Lehrergehälter in den nächsten 18 Monaten oder zwei Jahren grundlegend ändern werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás sagte auf der Jahresauftaktveranstaltung des Mathias Corvinus Collegium (MCC) in Szekszárd (Südungarn), dass Lehrer ein Gehalt erhalten sollten, das die Bedeutung ihrer Arbeit widerspiegelt. „Ich glaube, wir sind näher dran, als man denkt, und ein Durchbruch könnte schon in wenigen Monaten erfolgen und zu erheblichen Lohnerhöhungen führen“, sagte er. In den letzten zehn Jahren sei eine Rekordzahl von Schulen renoviert worden, die Zahl der Krippenplätze sei auf 62.000 gestiegen und viele Kindergärten seien umgestaltet worden, sagte er.