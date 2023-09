Nicht alltägliche Urlaubsideen

Pauschalreisen sind sehr beliebt, aber nicht jeder Urlauber liebt den Massentourismus. Ausgefallene Urlaubsziele liegen im Trend und Menschen verbringen die Urlaubszeit an Orten, die abseits der bekannten Touristenpfade liegen. Den Urlaub auf eine ungewöhnliche Art zu verbringen, ist für viele Urlauber ein Abenteuer und nach der Urlaubsreise ist viel Gesprächsstoff vorhanden. Ein ausgefallener Urlaub muss nicht nur Action beinhalten, sondern Ruhe und Entspannung können Teil der Urlaubsreise sein.

Touristen buchen eine ungewöhnliche Reise, um dem Pauschaltourismus zu entgehen und mehr als oberflächliche Eindrücke zu gewinnen. Eine ungewöhnliche Reise bietet die Möglichkeit, das Urlaubsziel intensiv zu erleben und eine außergewöhnliche Erfahrung zu machen, die abseits des Mainstreams liegt.

Jet-Setting in Europa

Serien auf den bekannten Streaming Diensten sind beliebt und die Drehorte beeindruckend. Viele Serien weisen eine fanatische Anhängerschaft vor, welche sich mit den Schauspielern und den Drehorten identifiziert. Findige Reiseveranstalter bieten ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis an und machen eine Reise zu den Originaldrehorten möglich. Orte wie Dubrovnik haben bei den Fans der Serie „Game of Thornes“ einen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber auch Drehorte der Serien „The Witcher“ oder „Homeland“ sind besuchbar. Urlauber, die den Spuren der Stars folgen, können auf einer interaktiven Reisekarte Drehorte aus über 65 Serien vorfinden und aus über 555 Locations auswählen. Reisende, die sich über Locations in einem speziellen Land informieren, bekommen einen Überblick, welche Drehorte besuchbar sind und planen eine Urlaubsreise der speziellen Art. Jet-Setting bietet den Vorteil, dass die Drehorte oft eindrucksvolle Landschaftsbilder anbieten. Fans der Serie „Vikings“ schwärmen von der eindrucksvollen Kulisse, welche der Skógafoss-Wasserfall anbietet und können nachvollziehen, warum die Filmcrew keine weitere Filmkulisse benötigte.

Urlaub für Wasserratten

Viele Reisende zieht es ans Meer, aber ein traditioneller Strandurlaub ist vielen Urlaubern zu langweilig. Um exotische Tiere zu beobachten, entscheiden sich viele Touristen für einen Urlaub, der einen Tauchgang beinhaltet. Urlauber, die das Tauchen für sich entdeckt haben, entscheiden sich dafür, den Tauchschein zu machen, um tiefer in das Reich der Haie, Mantas oder Quallen einzutauchen. Begeisterte Sportler, die keine sehr weite Flugreise unternehmen möchten, entschieden sich für das Urlaubsland Ägypten. Das Rote Meer ist als Tauchgebiet bekannt und bietet außergewöhnliche Eindrücke an.

Urlaub in den USA

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten lockt jedes Jahr viele Touristen zu den bekannten Hotspots. Ein Muss bei dieser Reise ist hierbei der Besuch des Grand Canyon. Viele Urlauber überfliegen den Grand Canyon mit einem Kleinflugzeug oder betrachten die Kulisse von einem der bekannten Aussichtsplattformen. Abenteuerlustige Urlauber erleben den Canyon auf eine andere Art – es ist möglich in den Canyon hinabzusteigen und dort einige Tage in der Wildnis zu verbringen. Erfahrene Wanderführer sorgen für ein ganz spezielles Naturerlebnis und eine Übernachtung in den Tiefen der Schlucht sorgt für viel Gesprächsstoff.

Eine Wanderung ohne Ziel

Eine normale Wanderung beinhaltet ein Ziel, welches es zu erreichen gilt. Abenteurer starten eine Wanderung, welches kein Ziel beinhaltet und reisen ohne einen Streckenplan. Die Route wird spontan geplant und ein Aufenthalt kann individuell festgelegt werden. Urlauber, die eine Wanderung ohne ein Ziel planen, müssen gut ausgerüstet sein, um im Notfall auch die Möglichkeit besitzen, Kontaktpersonen mit dem Handy zu erreichen. Es ist wichtig, den Aufenthaltsort regelmäßig durchzugeben, um im Notfall eine Spur zu hinterlassen.