Kocsis: Regierung will Zinssubventionen beibehalten

Die Regierung werde die Zinssubventionen für Kredite nicht ändern und die Gewinnsteuer für Banken nicht erhöhen, sagte Máté Kocsis, der Fraktionsvorsitzende der regierenden Fidesz auf eine Frage der Nachrichtenagentur MTI.

Er fügte hinzu, dass dies die Position der Fraktion sei und alle Aussagen, die davon abweichen, als persönliche Meinung betrachtet werden sollten. Die Kreditvergabe müsse im Jahr 2024 erhöht werden, und dazu seien subventionierte Kredite und Banken erforderlich, fügte er hinzu. In einer Rede sagte der Ministerpräsident den Fraktionen am Mittwoch, dass das Haushaltsdefizit auf dem Weg des Rückgangs gehalten und die Vereinbarungen mit der Industrie- und Handelskammer sowie mit dem Bankenverband eingehalten werden würden. Kocsis sagte, die Inflation sei rückläufig und die Rating-Agenturen hätten erkannt, dass die ungarische Wirtschaft auf einem stabilen und starken Fundament stehe, während die Kreditvergabe beschleunigt werden müsse. Eine Steuererhöhung würde dem zuwiderlaufen und wäre daher nicht realistisch, fügte er hinzu. Zu den Äußerungen des Zentralbankpräsidenten György Matolcsy über die Wirtschaftspolitik der Regierung sagte er, es gebe in bestimmten wirtschaftspolitischen Fragen eine Debatte zwischen der Regierung und dem Zentralbankpräsidenten.