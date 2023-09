Aufbau der neuen Schiffe verläuft planmäßig

Die Schifffahrtsgesellschaft Bahart hatte in der Schiffswerft von Komárom zwei neue Fähren sowie zwei neue Katamarane mit der bisher größten Passagier- und Fahrzeugkapazität auf dem Balaton bauen lassen. Diese wurden unter großer medialer Aufmerksamkeit Ende Juni über die Donau und den Sió-Kanal in die Werft von Siófok geschleppt. Seit Anfang Juli wird hier an der Montage der Schiffe gearbeitet, die wegen ihrer Größe in mehreren Teilen im See ankamen, heißt es in einer Mitteilung des Balatoner Schifffahrtsunternehmens.

Die Fähren werden voraussichtlich im Dezember ihren Betrieb aufnehmen, die Katamarane im kommenden März, wenn die neue Schifffahrtsaison beginnt. Sie spielen dann sowohl im Tourismus als auch im fahrplanmäßigen Nahverkehr eine wichtige Rolle, da diese schnellen Schiffe häufiger verkehren können. Außerdem sorgen die geräumigen, modernen Innenräume der Fährschiffe auch für eine komfortablere Überfahrt.