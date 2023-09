Kampfansage an den Alterungsprozess deiner Haut

Mit dem Alter zeigen sich automatisch mehr Fältchen, die Haut verliert an Elastizität und Spannkraft, Unreinheiten und Flecken entstehen. Da kann man nichts machen, richtig? FALSCH! Warum wirkt Madonna mit ihren 65 Jahren für viele noch wie Mitte 30? Auch andere Stars haben sich unglaublich gut gehalten. Und es sind nicht immer die teuren Operationen, die das Aussehen verjüngen.

Ob Hausrezepte, Sportübungen oder erschwingliche Spezialcremes und Seren – es gibt viele Möglichkeiten beim Anti-Aging. In diesem Artikel klären wir, wie du den Alterungsprozess deiner Haut stoppen und ein wesentlich jüngeres und gesünderes Aussehen erreichen kannst.

Gesund ernähren

„Du bist, was du isst.“ Diese Weisheit gilt auch für die Haut. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist wichtig für die Gesundheit und dein Wohlbefinden. Immer mehr Menschen entscheiden sich daher für eine Ernährungsumstellung. Sie kann dazu beitragen, dass deine Haut jünger aussieht.

Die vegane und die vegetarische Ernährung sind dabei besonders effektiv. Vegane Ernährung bedeutet, dass alle Lebensmittel tierischen Ursprungs, wie Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und Honig, komplett weggelassen werden. Veganer ernähren sich ausschließlich von pflanzlichen Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen. Allgemein sollte man bei den Lebensmitteln darauf achten, dass sie arm an Zucker, gesättigten Fettsäuren und Transfetten sind.

Deine Haut ist ein Spiegel deines Gesundheitszustandes. Da eine gesunde Ernährung dein Immunsystem stärkt, wirkt auch deine Haut gesünder. Eine pflanzliche Ernährung kann daher zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten, wie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und Übergewicht. Eine gesunde Ernährung verbessert zudem den Blutzuckerspiegel und senkt den Blutdruck.

Ob die vegetarische oder vegane Ernährung eine Mangelernährung ist, ist wissenschaftlich umstritten. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte Nährstoffe, die in Pflanzen nicht ausreichend oder gar nicht vorkommen, zusätzlich einnehmen wie Vitamin B12, Jod, Omega-3-Fettsäuren.

Spezialcremes, Tages- und Nachtcremes, Antifaltencremes

Anti-Aging ist ein komplexer Prozess und es gibt kein magisches Mittel, um das Altern sofort zu stoppen. Aber durch eine gesunde Lebensweise und die Verwendung von Cremes mit Anti-Aging-Wirkstoffen kannst du dazu beitragen, das Altern zu verlangsamen und ein gesünderes, jugendlicheres Aussehen zu erhalten.

Die Angst ist groß, wenn sich zwischen 30 und 40 Jahren die ersten gravierenden Hautprobleme zeigen wie erschlaffte Haut, immer tiefere Falten und ein müdes Aussehen. Der Blick in den Spiegel wird zur Qual und dies hat manchen tatsächlich schon in die Depression getrieben. Aber überdramatisieren wir es nicht und finden eine Lösung! Letztlich handelt es sich um Alterserscheinungen, die völlig normal sind, aber nicht seien müssen.

Eine wirksame Hilfe bieten Antifaltencremes, die als innovative Anti-Aging-Cremes die Produktion von Kollagen und Elastin anregen und den Progerinspiegel senken. Progerin ist ein Stoff, der die Hautalterung beschleunigt. Herausragend ist die Golden Tree Antifalten-Tagescreme Ageless. Sie enthält außerdem einen patentierten Inhaltsstoff, der die Haut langanhaltend strafft, es also keinen Jojo-Effekt wie bei einer Diät gibt. Damit beugst du einem Volumenverlust vor und schützt die Haut vor äußeren Faktoren.

Du musst der Golden Tree Antifalten-Tagescreme Ageless lediglich ausreichend Zeit geben, sie jeden Tag (1-2x) anwenden und so ist deine Haut mit allem versorgt, was sie braucht, um in voller Pracht zu erstrahlen.

Regelmäßig Sport treiben

Wusstest du, dass regelmäßiger Sport die Hautalterung verlangsamt und die Haut gesünder und jünger aussehen lassen kann. Sport ist gut für Körper und Seele. Außerdem kann Sport die Kollagenproduktion anregen und damit die Haut straffen. Jedoch sollte man es nicht übertreiben. Du solltest gut 30 Minuten pro Tag moderaten Sport treiben.

Sport verbessert so auch die Durchblutung: Sport regt den Kreislauf an, was die Versorgung der Haut mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessert. Außerdem beugst du Entzündungen vor, die die Haut altern lassen können.

Eine empfohlene Sportart, die der Hautalterung entgegenwirkt, ist der Ausdauersport. Ausdauersportarten wie Laufen, Schwimmen und Radfahren sind besonders effektiv, da sie die Durchblutung der Haut steigern. Krafttraining kann ebenfalls dazu beitragen, die Muskeln zu stärken und die Haut zu straffen.

Eine weitere Disziplin ist das Yoga, das bei Stars und Sternchen wie Madonna beliebt ist. Yoga und andere Meditationen entspannen nicht nur, sondern spannen auch die Haut und geben ihr ihre Elastizität zurück.

Bei allen Aktivitäten ist das Maß entscheidend. Übertreibe es nicht und trinke ausreichend Wasser. Wasser hält deine Haut feucht und geschmeidig. Vermeide Alkohol! Alkohol entzieht deiner Haut Feuchtigkeit und lässt sie älter aussehen.

Die Lebenseinstellung ändern

Es ist der innere Schweinehund, den man manchmal überwinden muss, um Erfolg zu haben. Dinge, die bekannt sind, sollten aber umgesetzt werden. Jedes Kind weiß: Rauchen ist schlecht für die Haut. Schütze deine Haut außerdem vor der Sonne! Die Sonne mit ihren UV-Strahlen sind der größte Feind der Haut und können die Hautalterung rasant beschleunigen.

Übermäßiger Stress kann ebenfalls das Altern beschleunigen. Finde einen gesunden Weg, um Stress abzubauen, oder besser: Vermeide Stress ganz und nimm das Leben leichter. Habe Spaß! Lachen und ein positives Lebensgefühl können dazu beitragen, das Altern zu verlangsamen. Schlafe ausreichend! Während des Schlafs regeneriert sich deine Haut.

Fazit

Ein Lebenswandel hat noch niemandem geschadet und ob es mehr Sport, eine gesündere Ernährung, mehr Schlaf oder der Umstieg auf vegane oder vegetarische Speisen ist – du kannst deinem Alterungsprozess langfristig entgegenwirken und deine Haut jünger aussehen lassen.

Wer auf den schnellen Erfolg hofft, der ist mit der Golden Tree Antifalten-Tagescreme Ageless gut beraten. Sie füllt die ausgelaugten Schichten der Haut schnell auf und lässt dich schon nach kurzer Zeit wieder frischer aussehen.