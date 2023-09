Szijjártó trifft C5-Partner in Wien

Europäische Politiker sollten von Erklärungen Abstand nehmen, die den Migrationsdruck erhöhen, sagte der Außenminister nach Gesprächen mit seinen C5-Kollegen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nach einem Treffen mit den Außenministern Österreichs, Tschechiens, der Slowakei und Sloweniens am Mittwoch in Wien sagte Péter Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass Mitteleuropa im Brennpunkt zweier Krisen stehe, dem Krieg im Osten und der Migration im Süden. „Es ist sehr kompliziert, solche Herausforderungen zu bewältigen … vor allem, wenn wir keine Unterstützung oder keine Mittel erhalten, die uns eigentlich zustehen sollten“, sagte er. „Die Tatsache, dass die Schmuggler und Migranten automatische Gewehre benutzen, hat eine völlig neue Situation geschaffen“. Die Forderungen westlicher Politiker nach einem Plan zur Verteilung von Migranten beflügeln die Migration und verstärken den Migrationsdruck, sagte er. Er lud diese Politiker ein, die südlichen Grenzen Ungarns zu besuchen und „zu sehen, wie unerträglich das Leben der Menschen in der Nähe der Grenze ist“. Die Migrationskrise könne nur durch die Anwendung des internationalen Rechts gelöst werden, das besagt, dass Asylbewerber das Recht haben, in dem ersten sicheren Land zu bleiben, das sie erreichen. Die Menschen, die versuchen, nach Ungarn einzureisen, sind keine Asylsuchenden, da sie mehrere sichere Länder durchquert haben, sagte er.