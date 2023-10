Ungarn: Regierung will Einwanderungs- und Arbeitsgesetze verschärfen

Die Regierung arbeitet an einem Gesetzesentwurf zur weiteren Verschärfung der Vorschriften für die Einwanderung und die Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen, teilte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung wird die geltenden Vorschriften rigoros überprüfen mit dem Ziel, „die Vorschriften für Einwanderung und Arbeit vollständig zu überarbeiten und zu verschärfen“. „Umfassende Maßnahmen für den Aufenthalt und die Beschäftigung von Drittstaatsangehörigen sind notwendig, um die ungarischen Arbeitskräfte und Bürger zu schützen“, heißt es in der Erklärung. „Der neue Gesetzesentwurf wird klarstellen, dass Drittstaatsangehörige nur aus den von Ungarn festgelegten Gründen in Ungarn leben und arbeiten können, wenn sie die Anforderungen des Staates erfüllen und von diesem genehmigt werden“, so die Erklärung. Die Unternehmen müssen zunächst versuchen, alle Stellen mit Ungarn zu besetzen, und dürfen nur dann Ausländer einstellen, wenn dies nicht möglich ist, hieß es. Die Umsetzung des Gesetzes über die Beschäftigung von Gastarbeitern wird ausgesetzt, bis die vollständige Gesetzgebung in Kraft ist, so die Erklärung.