Ungarn führt ab März das strengste Einwanderungsgesetz in der EU ein

Ungarn wird am 1. März mit der Umsetzung des strengsten Einwanderungsgesetzes in der Europäischen Union beginnen, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums am Donnerstag und fügte hinzu, dass das neue Gesetz darauf abziele, „alle Schlupflöcher zu schließen“ und Migranten daran zu hindern, nach Ungarn zu kommen, selbst als Gastarbeiter. Bence Rétvári merkte an, dass das Gesetz, das am 1. Januar in Kraft trat, aber eine zweimonatige Frist für die Umsetzung vorsieht, ein 16 Jahre altes Gesetz ersetzt und die Vorschriften vereinheitlicht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anlass für das Gesetz sei der wachsende Migrationsdruck gewesen, da seit der Krise 2015 Hunderttausende von Menschen versucht hätten, in die EU zu gelangen, so Rétvári. „Aber Ungarn hat deutlich gemacht, dass es die Interessen der Ungarn und die Außengrenzen der EU schützen wird.“ Das neue Gesetz besagt, dass Unternehmen nur dann Arbeitnehmer aus Drittstaaten einstellen dürfen, wenn für die betreffende Stelle keine Ungarn zur Verfügung stehen, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierungsstellen dementsprechend feststellen werden, ob Ungarn für die Stellen gefunden werden können.

Daher dürfe die Zahl der Neuankömmlinge aus Drittländern niemals die Zahl der freien Stellen übersteigen, sagte Rétvári. Das Gesetz enthält auch eine Liste von Stellen, die nicht mit Arbeitnehmern aus Drittstaaten besetzt werden dürfen, fügte er hinzu. Gastarbeiter müssen das Land innerhalb von sechs Tagen nach Verlust ihres Arbeitsplatzes verlassen, und die Arbeitgeber müssen ihnen bei der Ausreise behilflich sein oder sie riskieren eine Geldstrafe, sagte Retvari.

Außerdem sei es den Gastarbeitern nicht gestattet, ihre Familien ins Land zu holen. Der Aufenthalt in Ungarn sei „kein Grundrecht“ für jeden Drittstaatsangehörigen, fügte Retvari hinzu. Aufenthaltsgenehmigungen werden nur für einen bestimmten Zeitraum ausgestellt und unter keinen Umständen automatisch verlängert, sagte er. Eine Person dürfe nur eine einzige Begründung für den Aufenthalt im Land haben, und wer gegen die Vorschriften verstoße, werde mit sofortiger Wirkung ausgewiesen, sagte er.

Rétvári warf auch der Opposition vor, die Gesetzgebung der Regierung im Parlament nicht zu unterstützen, und sagte, dass linke Parteien „gezwungen sind, für die Einwanderung zu sein, um die Erwartungen ihrer Geldgeber zu erfüllen“. Rétvári betonte, dass der linke Flügel seit dem „Angriff auf den Bau des Zauns an der Südgrenze und der Zustimmung“ zum EU-Migrationspakt im Europäischen Parlament migrationsfreundlich sei.