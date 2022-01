Trinkwasserqualität in Ungarn entspricht den EU-Vorschriften

Die Qualität des ungarischen Trinkwassers entspricht den Vorschriften der Europäischen Union, so der ungarische Wasserversorgungsverband (MaVíz) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In der Erklärung, die als Reaktion auf eine EU-Entscheidung zur Überwachung des Gehalts von zwei Substanzen, die das menschliche Hormonsystem beeinflussen, im ungarischen Trinkwasser herausgegeben wurde, sagte MaVíz, die Überprüfung sei keine Reaktion auf Unregelmäßigkeiten in Wasserproben. Der Gehalt an Beta-Estradiol und Nonylphenol müsse regelmäßig überwacht werden, damit die Wasserversorger im Falle steigender Spurenmengen schnell handeln könnten, so die Behörde. In Übereinstimmung mit der Entscheidung und den ungarischen Vorschriften überprüfen die Wasserversorger in Ungarn täglich die Wasserqualität, heißt es in der Erklärung.