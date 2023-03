Zahl der registrierten Arbeitssuchenden fällt im Januar-Februar auf Rekordtief

Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden in Ungarn war im Januar-Februar so niedrig wie nie zuvor, teilte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Februar waren 245.121 Menschen arbeitslos, 7.000 weniger als im Februar 2022 und ein Rekordtief, so das Ministerium in einer Erklärung. Das Ministerium fügte hinzu, dass die Zahl der Erwerbstätigen seit acht aufeinanderfolgenden Monaten bei 4,7 Millionen liegt. Die Regierung arbeite weiter daran, Familien und Rentner zu schützen und die Vollbeschäftigung in einer Zeit aufrechtzuerhalten, in der Krieg und Sanktionen die Wirtschaft belasten, hieß es in der Erklärung. Sie hat ein 700 Mrd. Forint (1,9 Mrd. EUR) schweres Reindustrialisierungsprogramm und ein 600 Mrd. Forint schweres Investitionsprogramm auf den Weg gebracht, während sie 7 Mrd. Forint in Unterstützungsprogramme zur Förderung der Ausbildung und Beschäftigung von Arbeitssuchenden investiert, heißt es in der Erklärung.