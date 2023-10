Arriva prüft Busfahrer von den Philippinen streng

Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren werden 20 Busfahrer von den Philippinen in Budapest ausgebildet und frühestens ab Januar 2024 für den Budapester Nahverkehr arbeiten, so Arriva Hungary – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Zwischenzeit führt Arriva eine intensive Kampagne durch, um ungarische Arbeitskräfte zu gewinnen, sagte das Unternehmen. Künftige Mitarbeiter werden auch die Möglichkeit haben, ihre Führerscheine für die Arbeit im öffentlichen Nahverkehr zu aktualisieren, heißt es in der Erklärung. Arriva hat in den letzten Jahren über 1.000 Fahrer ausgebildet, um den „chronischen“ Mangel an Arbeitskräften zu überwinden, sagte Arriva-Chefin Anikó Körmendi. „Die Schwierigkeiten nach der Pandemie und der Wirtschaftskrise haben gezeigt, dass Arriva seine Verpflichtung [zur Sicherstellung des öffentlichen Verkehrs in Budapest] mit einem mehrgleisigen Ansatz erfüllen muss“, sagte sie.

Die philippinischen Fahrer haben ihre Fähigkeiten bereits in anderen Ländern unter Beweis gestellt und werden sorgfältig überprüft, bevor sie in Budapest eingestellt werden, sagte sie. Sie werden nicht mehr als 5 % der Fahrer in der Stadt ausmachen und von englischsprachigen Disponenten unterstützt werden, fügte sie hinzu. Die ausländischen Arbeitnehmer werden die gleichen Löhne wie ihre ungarischen Kollegen erhalten, sagte sie. „Weder unser Tarifvertrag, noch das Recht der Arbeitnehmer auf Gleichbehandlung, noch unsere Werte erlauben es, einigen Arbeitnehmern weniger zu zahlen als anderen für die gleiche Arbeit“, sagte sie.