Shisha: Häufige Fragen und Tipps für Anfänger

Wer sich eine neue Shisha anschafft, hat oft viele Fragen zur richtigen Benutzung. Es ist verständlich, die neue Wasserpfeife so schnell wie möglich ausprobieren zu wollen, aber es ist wichtig, sich zuvor über die richtige Handhabung zu informieren. Nur so kann man häufige Fehler von Anfang an vermeiden und die Rauch-Sessions genießen. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Basics rund um die Shisha und beantwortet häufige Fragen bei Einsteigern.

Wie funktioniert die Wasserpfeife?

Shishas bestehen im Allgemeinen aus vier Hauptkomponenten: der Bowl (Wassergefäß), der Rauchsäule, dem Kopf, der den Tabak aufnimmt und später erhitzt wird, um den erzeugten Dampf durch die Rauchsäule zu leiten, sowie dem Shisha-Schlauch und dem daran befestigten Ventil an der Rauchsäule.

Wenn man am Schlauch zieht, erzeugt man einen Unterdruck, der den durch die Hitze der Glühkohle entstandenen Dampf in die Rauchsäule zieht. Dort wird der Dampf gleichzeitig gekühlt und gefiltert, da er durch das Wasser strömt, bevor er schließlich durch den Schlauch in den Mund und die Lunge gelangt.

Wie bereitet man eine Shisha-Session richtig vor?

Um eine Shisha-Session vorzubereiten, kann man sich an folgenden Schritten orientieren:

Wasserbehälter füllen: Man füllt den Wasserbehälter so, dass das Tauchrohr der Rauchsäule mindestens zwei Zentimeter ins Wasser ragt.

Rauchsäule montieren: Beim Aufschrauben der Rauchsäule sollte darauf geachtet werden, dass keine Spalte zwischen den Elementen verbleibt.

Shisha-Schlauch befestigen: Der Shisha-Schlauch wird befestigt, und man überprüft, ob die Verbindung dicht ist, indem man die Rauchsäule oben zuhält und kräftig in den Schlauch pustet. Es sollte keine Luft entweichen.

Tabak vorbereiten: Hochwertigen Tabak gibt es mittlerweile auch online zu kaufen – hier geht es zum Shop. Deutscher Tabak ist oft trocken und sollte vor der Verwendung mit reinem Glycerin oder Honigmelasse mindestens acht Stunden durchziehen.

Tabakkopf vorbereiten: Man füllt den Tabakkopf maximal zu 3/4, ohne ihn zu stopfen. Shisha-Alufolie oder ein Kohlesieb wird verwendet, um den Tabak abzudecken.

Shisha zusammenbauen: Wenn vorhanden, wird zuerst der Shisha-Ascheteller aufgesetzt und dann der Tabakkopf auf die Rauchsäule montiert.

Kohle entzünden: Die Holzkohle-Tabletten oder selbstzündende Shisha-Kohle werden entzündet.

Shisha anrauchen: Die durchgeglühte Kohle wird vorsichtig auf die Metallfolie oder das Sieb gesetzt. Man zieht kurz, aber kräftig am Schlauch, bis der Rauch das Wasser erreicht. Dieser Schritt wird wiederholt, bis genügend Rauch erzeugt wird.

Wie reinigt man die Shisha nach dem Rauchen?

Häufig wird der benutzte Shisha-Schlauch nach abgespült und dann einfach weggelegt. Es ist aber wichtig, die Schläuche aufzuhängen, um ihre Geschmacksneutralität zu bewahren. Andernfalls können sie unerwünschte Geschmacksnoten aufnehmen.

Wenn man die Shisha regelmäßig reinigt und entkalkt, hält sie länger. Auch die Gewinde sollte man regelmäßig mit lebensmittelechtem Fett schmieren, damit sich keine Kalkablagerungen bilden. Kriechfette wie WD40 müssen unbedingt vermieden werden, da sie bei Hitzeentwicklung giftige Dämpfe abgeben.

Diesen Fehler sollte man auf keinen Fall machen

Insbesondere bei Anfängern können Müdigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit beim Shisha-Rauchen auftreten. Das hat in der Regel wenig mit der Tabakqualität zu tun, sondern deutet auf eine Kohlenmonoxidvergiftung hin.

Deshalb sollte Shishakohle grundsätzlich nur im Freien oder in sehr gut belüfteten Räumen angezündet und durchgeglüht werden. Während dieser Phase entsteht nämlich die höchste Konzentration an Kohlenmonoxid.

Eine gute Raumluftzirkulation ist auch während des Rauchens wichtig. Auch wenn die Verlockung groß ist, es sich vor allem im Winter zu Hause gemütlich zu machen, wird aus Sicherheitsgründen davon abgeraten, Shisha in geschlossenen Räumen zu rauchen.

So wird das Rauchen zum Genuss

Shisha-Rauchen kann ein entspannendes und geselliges Erlebnis sein, wenn man einige wichtige Schritte beachtet. Das richtige Befüllen des Wasserbehälters, die Montage der Shisha und die Tabakvorbereitung sind entscheidend. Sicherheit ist unerlässlich – Shishakohle sollte nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwendet werden. Schließlich ist ein bewusster und gemächlicher Genuss des Shisha-Rauchs entscheidend. Man sollte den Rauch nicht zu schnell inhalieren und zwischendurch frische Luft atmen. Nach der Session ist die richtige Pflege der Shisha wichtig, damit noch viele weitere Sessions folgen können.