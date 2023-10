Fünf Wege zur vollständigen Software-Deinstallation auf dem MacBook

Installationen sind auf dem MacBook schnell ausgeführt. Dank der intuitiven Bedienung dauert es nur wenige Sekunden, bis das gewünschte Programm genutzt werden kann. Um die Deinstallation nicht mehr benötigter Software machen sich allerdings weniger Anwender Gedanken. Dabei sorgt das regelmäßige Deinstallieren für eine bessere Performance, mehr Sicherheit und mehr freien Speicherplatz. Dies gilt zumindest dann, wenn die Deinstallation vollständig durchgeführt wird. Deshalb zeigen wir nun fünf Wege für eine fachgerechte, komplette Software-Deinstallation unter macOS.

1. Deinstallation über den Finder

Apple ermöglicht ein einfaches Deinstallieren über den Finder. Hier können beliebig viele Programme von der Festplatte gelöscht werden, dies gilt auch für mehrere Anwendungen gleichzeitig. Grundsätzlich gibt es hier mehrere Möglichkeiten. So lassen sich die hinterlegten Programme einfach in den Papierkorb ziehen, alternativ führt der Weg über die Menüleiste. Hier kann für markierte Programme die Option „In den Papierkorb legen“ ausgewählt werden. Nach dem Löschen der Software über diesen Weg muss noch der Papierkorb entleert werden.

2. Deinstallation nicht benötigter Apps

Apps, die über den entsprechenden Store auf dem MacBook installiert wurden, können ebenfalls einfach von der Festplatte entfernt werden. Hierfür führt der Weg allerdings über das Launchpad, welches über die Taste „F4“ aufgerufen werden kann. Durch das Halten der Taste „alt“ erscheint nun ein kleines Kreuz in der linken oberen Ecke der einzelnen App-Symbole. Die Deinstallation erfolgt dann ganz einfach durch einen Klick auf das Kreuz an der nicht mehr benötigten App. Dieser Schritt kann für beliebig viele Installationen bzw. Anwendungen auf dem Mac durchgeführt werden.

3. Deinstallationsassistenten nutzen

Viele der aus dem Internet heruntergeladenen Programme für macOS werden direkt mit einem sogenannten Deinstallationsassistenten ausgeliefert. Dieser unterstützt unerfahrene Nutzer dabei, alle Dateien sicher und einfach von der Festplatte zu entfernen. Die entsprechenden Programmbestandteile finden sich im Download-Ordner und können entsprechend einfach ausgeführt werden. Anschließend müssen lediglich die angezeigten Schritte befolgt werden.

4. Externe Software für die Deinstallation

Externe Software kann beim Deinstallieren eine gute Wahl darstellen. Viele bekannte Programme richten sich in erster Linie an unerfahrene Nutzer und Anwender, die Zeit sparen möchten und großen Wert auf eine gründliche Deinstallation legen. Alle gängigen Programme können Anwender etwa mit CleanMyMac deinstallieren und von einer einfachen, schnellen Ausführung der Schritte profitieren. Hier steht eine sehr einfache Handhabung im Mittelpunkt. In der intuitiven, modernen Oberfläche der Programme können die nicht mehr benötigten Installationen ausgewählt werden, mit einem Klick erfolgt dann die eigentliche Deinstallation. Dies gilt auch für weitere, temporäre Dateien.

5. Temporäre Dateien beseitigen lassen

Wer bereits früher unterschiedliche Programme mit den Bordmitteln des Betriebssystems macOS vom MacBook entfernte, kann mit externer Software nun auf die Suche nach temporären Dateien und Resten der Installationen gehen. Dies gelingt natürlich ebenfalls sehr einfach und effektiv, da die Entwickler hierbei großen Wert auf eine einfache Bedienung legen. Nach einem gründlichen Scan der vorhandenen Ordner und Dateien auf dem MacBook werden die nicht mehr benötigten Überreste gründlich von der Festplatte gelöscht. Dies sorgt für mehr freien Speicherplatz, eine bessere Performance und natürlich ein hohes Sicherheitsniveau. Die zahlreichen Vorteile der modernen Software-Lösungen für einfaches Deinstallieren und Aufräumen der Festplatte helfen dabei, Zeit zu sparen und sind bereits heute in vielen Umgebungen im Einsatz.