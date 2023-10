Tag der Deutschen Einheit – eine besondere Feier an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Anstatt einer traditionellen Feier veranstaltete die Fachschaft Geschichte in diesem Jahr erstmals eine jahrgangsübergreifende Aktion rund um das Thema Tag der Deutschen Einheit.





Als Auftakt informierten sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 11 mit Hilfe einer Plakatausstellung in den Fluren des Schulgebäudes. Dabei wurden sie von den 12. Klassen unterstützt. Anschließend fand ein Quiz über die „Kahoot”-Plattform statt, an dem sich alle klassenweise beteiligten. Weitere Informationen gab es per Video und selbstverständlich wurde dieses historische Ereignis im Vorfeld im Geschichtsunterricht thematisiert.

Das Quiz bestand aus insgesamt 18 Fragen, die von den Lehrkräften formuliert wurden und bewusst mit Stolpersteinen in Form von fehlerhaften Aussagen versehen waren. Hier zwei Beispiele: Quiz – Welche Möglichkeiten nutzten Ostdeutsche, um das Land zu verlassen? Richtig oder falsch – Vereint: Ab dem 3. Oktober 1990 gab es nur noch ein Deutschland. Die Antworten mussten zeitnah hochgeladen werden, wobei das Ergebnis jeweils in Echtzeit angezeigt wurde. Die Lösung der Quizfragen erforderte sowohl Schnelligkeit als auch sorgfältiges Überlegen. Alle beteiligten Klassen waren mit großem Eifer dabei – schließlich konnte die Klasse 11a die meisten Punkte für sich verbuchen, aber auch die Ergebnisse der anderen Klassen konnten sich durchaus sehen lassen. Als „Hauptpreis” erhielten die Schülerinnen und Schüler der Siegerklasse Verzehrgutscheine für das SchulCafé.

Insgesamt kann diese interaktive Art des Gedenkens an den Tag der Deutschen Einheit sicherlich als erfolgreich bezeichnet werden, denn die Schülerinnen und Schüler konnten ihre Kenntnisse über diese bedeutenden historischen Geschehnisse der neueren deutschen Geschichte auf spielerische Weise vertiefen.