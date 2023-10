Inflation in Ungarn sinkt im September auf 12,2 Prozent

Die Verbraucherpreisinflation in Ungarn lag im September bei 12,2 %, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag mit. Die Inflation ging den achten Monat in Folge zurück, nachdem sie im Januar mit 25,7 % ihren Höchststand erreicht hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lebensmittelpreise stiegen im September um 15,2 %, nach einem Anstieg von 19,5 % im Vormonat. Die Energiepreise für private Haushalte sanken um 14,6 %. Die Gaspreise waren um 33,5 % niedriger und die Strompreise gingen um 3,2 % zurück. Die Preise in der Güterkategorie, die Kraftstoffe für Fahrzeuge umfasst, stiegen um 19,9 %. Die Preise für Kraftstoffe stiegen um 35,4 %. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 12,3 % und die Preise für Bekleidung um 6,9 %. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 13,6 %, nach einem Anstieg von 13,2 % im Vormonat. Die Kerninflation, die die volatilen Kraftstoff- und Nahrungsmittelpreise ausschließt, betrug 13,1 %.

Der mit einem Korb von Waren und Dienstleistungen für Rentner berechnete VPI lag bei 11,6 %. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,4 %. In einem Kommentar zu den KSH-Zahlen lobte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung den „erfolgreichen Kampf“ der Regierung gegen die Inflation und sagte voraus, dass der Index im November auf unter 10 % fallen könnte. In der Erklärung des Ministeriums heißt es, die Zentralbank sei der Aufgabe nicht gewachsen gewesen, die hohe Inflation zu bekämpfen, die durch den Krieg [in der Ukraine], die hohen Energiepreise und die unvernünftigen Sanktionen angeheizt worden sei, und die Regierung habe die Aufgabe und die Verantwortung dafür übernommen. Die Regierung habe ihre eigenen Maßnahmen eingeführt, um die Inflation einzudämmen und sie bis Ende 2023 auf eine einstellige Zahl zu senken, heißt es in der Erklärung, und weiter: „Die gezielten Maßnahmen erweisen sich als wirksam … wie die KSH-Zahlen zeigen, die eine Tendenz zum Rückgang der Inflation in den letzten acht aufeinanderfolgenden Monaten belegen.“ Das Ministerium hob eine „besonders gute“ Entwicklung bei den Lebensmittelpreisen hervor und fügte hinzu, dass die Inflation auf Jahresbasis von 44,8 % im vergangenen Dezember auf 15,2 % gesunken sei.