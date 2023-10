Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage nach Staatsanleihen außerordentlich wirksam

Die Maßnahmen, die die Regierung im Sommer ergriffen hat, um die Nachfrage nach Staatspapieren anzukurbeln, haben sich als „außerordentlich wirksam“ erwiesen und zu einem deutlichen Anstieg der von Privatanlegern und institutionellen Anlegern gehaltenen Schuldtitel geführt, erklärte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Staatsanleihen für Privatkunden sind von zwei im Juli eingeführten Steuern befreit, einer 13%igen Sozialabgabe auf Kapitalerträge und einer 15%igen Steuer auf Kapitalgewinne, und dies trug dazu bei, eine direkte und indirekte Nachfrage nach Wertpapieren im Wert von rund 1.200 Milliarden Forint zu erzeugen, so das Ministerium. Der Bestand an Privatkundeneinlagen sank um rund 400 Mrd. Forint und die Nachfrage erreichte Ende August 11.723 Mrd. Forint. Gleichzeitig stiegen die Bestände der privaten Haushalte an Staatspapieren auf 11.942 Mrd. Forint und überstiegen damit den Einlagenbestand – eine noch nie dagewesene Entwicklung – so das Ministerium. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Banken ab dem 1. Oktober verpflichtet sind, ihre Privatkunden über die Renditen zu informieren, die sie auf ihre Ersparnisse hätten erzielen können, wenn sie diese im vergangenen Jahr in Staatsanleihen statt in Bankeinlagen angelegt hätten.

Die Bestände institutioneller Anleger an Staatspapieren stiegen in den knapp drei Monaten bis August um 40 %, d.h. um fast 1.800 Mrd. Forint, da die Regierung den Kreditgebern gestattete, einen Teil der Bankenabgabe auf die Erhöhung der Anleihebestände anzurechnen, und die Schwellenwerte für Staatspapiere in den Portfolios der Investmentfonds anhob. Seit der Einführung dieser Maßnahmen sind die Bestände an Staatspapieren bei Gebietsfremden um fast 84 Mrd. Forint zurückgegangen, und ihr Anteil an der Staatsverschuldung ist auf unter 30 % gesunken, so das Ministerium. Die Emission von Schatzanweisungen übertraf das Jahresziel um mehr als 280 Mrd. Forint und die Emission von Anleihen um etwa 640 Mrd. Forint, während die Renditen „merklich“ gesunken sind, fügte das Ministerium hinzu.