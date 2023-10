Orbán weiht neuen Autobahnabschnitt ein

„Ungarn muss immer seinen eigenen Weg gehen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán bei der Einweihung eines neuen Abschnitts der Autobahn M83, einer zweispurigen Schnellstraße, die die Städte Győr und Pápa im Nordwesten Ungarns verbindet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die vierspurige Straße sei eine der „zwei Schulden, die die Regierung gegenüber Pápa hat“, sagte Orbán. Die erste, das „Problem des Krankenhauses“, sei in Angriff genommen worden, und die Straße, die die Stadt mit dem Nordwesten des Landes verbinde, sei nun ebenfalls fertiggestellt, sagte er. Die Hauptverkehrsader werde eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung, die Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner und für den dortigen Militärflughafen spielen, sagte er.

Während in anderen Ländern Kriege und Krisen herrschten, „baut sich Ungarn auf“, sagte er. „In ruhigen und klaren Gewässern ist es einfach, ein Schiff zu steuern … aber wir sind in harte, schreckliche Zeiten gefallen und in eine Ära der Gefahren eingetreten …“, sagte er. „Wir sollten stolz darauf sein, dass unser Land in diesen blutigen Zeiten auf dem richtigen Weg ist und wir sogar in der Lage sind, jahrzehntelange Probleme in Zeiten hoher Inflation und hoher Zinssätze zu lösen.“

Der Ausbau der Autobahn M83 sei „eine Schuld gegenüber den ländlichen Gemeinden Ungarns“, so Orbán. „Die Nation und die Regierung erwarten zwei Dinge vom ländlichen Ungarn: starke lokale Gemeinschaften – denn ohne sie können wir nicht erfolgreich sein – und dass sie ihre individuellen Eigenschaften nicht verlieren; dass sie so bleiben, wie wir sie kennen und lieben.“

Den Fortschritt voranzutreiben und dabei das „Gute“ zu bewahren, sei keine leichte Aufgabe, sagte Orbán. Gemeinden, die sich weiterentwickeln, müssen ein Teil des „Blutkreislaufs der Nation“ bleiben, sagte er. Ein gutes Straßennetz „hält das Land auf dem Weg des Fortschritts“, und das Autobahnnetz des Landes sei dichter als das von Frankreich, Irland oder den skandinavischen Ländern, sagte er. „Ein Land, das in der Lage ist, sein Straßennetz in solch schwierigen Zeiten auszubauen, wird sich auch in solchen Zeiten gut behaupten können“, sagte er.