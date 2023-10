Ungarische Regierung entsendet Militärmission in den Tschad

Die ungarische Regierung wird eine militärische Mission in den Tschad entsenden, um die Migration unter Kontrolle zu bringen und humanitäre Hilfe zu leisten, so der Verteidigungsminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir leben in einer Zeit voller Bedrohungen. Wir erleben den zweiten schweren bewaffneten Konflikt und einen Zustrom von Millionen von Migranten aus Afrika, dem Nahen Osten und Afghanistan nach Europa“, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass auch der Terrorismus zu einer Bedrohung geworden sei. Der Tschad, ein Land in der Sahelzone, spiele eine Schlüsselrolle bei der Eindämmung der Migration aus Afrika, sagte der Minister und wies darauf hin, dass terroristische Organisationen in letzter Zeit in der Region aktiver geworden seien. „Der Tschad ist der einzige stabile Staat in der Region und hält viele Migranten aus anderen afrikanischen Ländern zurück“, sagte er und fügte hinzu, dass die Instabilität im Tschad eine weitere Welle von Hunderten Millionen Menschen nach Europa auslösen könnte. Er kritisierte Brüssel für sein Unvermögen, die Migration einzudämmen und die Grenzen Europas zu schützen, „trotz der wiederholten Aufforderungen Ungarns von Anfang an“. „In den letzten acht Jahren wurden keine Schritte unternommen, während die Einwanderer weiterhin entlang der Migrationsrouten einströmen.“