Lázár: Autobahn M1 wird verbreitert

Die Autobahn M1 wird zwischen der Hauptstadt und Györ (Westungarn) auf sechs Spuren verbreitert, sagte Bau- und Verkehrsminister János Lázár am Donnerstag in Esztergom (Nordungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Lázár sagte, das 800-Milliarden-HUF-Projekt sei der größte Autobahnbau seit einem Jahrhundert. Der erste, 24 km lange Abschnitt, der verbreitert werden soll, wird zwischen Budapest und Bicske verlaufen, fügte er hinzu. Die Schnellstraße M100, die Esztergom mit der M1 verbindet, soll laut Lázár für schätzungsweise 500 Mrd. HUF gebaut werden. Drei Abschnitte der Schnellstraße werden separat ausgeschrieben, zwei davon könnten im Frühjahr 2026 in Betrieb genommen werden, fügte er hinzu. Eine Vorstudie über den Bau einer Straßen- und Eisenbahnbrücke über die Donau, die die M100 ergänzen soll, sei im Gange, sagte er. Lázár sagte, dass die Länge der zweispurigen Autobahnen in Ungarn bis 2026 von 1.273 km im Jahr 2010 auf 2.000 km ansteigen werde. Er sagte, dass die Pläne für eine 20 Milliarden HUF teure Erweiterung des Hochwasserschutzes in Esztergom bis zum Herbst abgeschlossen sein werden. Lázár sagte, eine Initiative des Bürgermeisters von Esztergom zum Bau eines neuen Krankenhauses für die 130.000 Einwohner der Region verdiene Unterstützung.