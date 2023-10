Varga: EU und USA sollten gleichberechtigte Beziehungen anstreben

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und den USA werden nur dann effektiv sein, wenn sie auf einer gleichberechtigten Beziehung beruhen und die Europäische Union in ihrem eigenen Interesse handelt, sagte Finanzminister Mihály Varga nach einem Treffen der Eurogruppe in Luxemburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister sagte nach dem Treffen, das in Anwesenheit von US-Finanzministerin Janet Yellen in Luxemburg stattfand, dass die durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen ausgelöste Krise dazu beitrage, dass die EU wirtschaftlich an Boden verliere und ihre Wettbewerbsfähigkeit schwäche, während die Leistung der US-Wirtschaft die Erwartungen übertreffe. Die zu Beginn des Krieges in der Ukraine in die Höhe geschossenen Preise treffen Europa, das von externen Energieressourcen abhängig ist, besonders hart, sagte er. Die USA, ein Nettoexporteur von Energie, schneiden besser ab, sagte er. Das im letzten Jahr verabschiedete US-Inflationsbekämpfungsgesetz habe sich auch auf die Autoindustrie der EU ausgewirkt. „Das ist besorgniserregend“, fügte Varga hinzu. Eine robuste, wachsende europäische Wirtschaft sei der Schlüssel zu einem dynamischen ungarischen Wachstum, sagte Varga. Gleichzeitig sei die ungarische Wirtschaft offen für alle Märkte, und Europa solle dies auch gegenüber China und anderen Ländern sein, sagte er.