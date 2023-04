Ungarn fordert EU auf, sich an den Kosten für den Grenzschutz zu beteiligen

Die Kosten für den ungarischen Grenzschutz werden sich in diesem Jahr voraussichtlich auf mehr als 650 Milliarden Forint (1,7 Mrd. EUR) belaufen, und die Europäische Union hat seit 2015 weniger als 1 % der Kosten finanziert, sagte Finanzminister Mihály Varga am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Vor einem Treffen der EU-Finanzminister in Stockholm forderte der Minister die Europäische Kommission auf, detailliert darzulegen, „wann und wie sie den Ländern, die die Schengen-Grenzen schützen, bei der Finanzierung der mit der Migration verbundenen Kosten helfen wird“. Das ECOFIN-Treffen werde sich auf die wirtschaftlichen Herausforderungen konzentrieren, mit denen die EU konfrontiert sei, sagte Varga. Die Inflation, die aufgrund des Krieges in der Ukraine und der EU-Sanktionen gegen Russland in die Höhe geschnellt ist, werde ein Schwerpunktthema sein, fügte er hinzu. Die ungarische Regierung arbeite daran, die Inflation bis zum Jahresende in den einstelligen Bereich zu drücken, um die Wirtschaft vor einer Rezession zu schützen, sagte Varga. Das Haushaltsgleichgewicht ist ein weiterer Schwerpunkt des Treffens, in einer Zeit, in der „die Kriegs- und Sanktionskrise auf die Covid-Pandemie folgt“, so Varga.

Eine disziplinierte Finanzpolitik könne dazu beitragen, die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen, sagte er. „Ungarn ist auf dem richtigen Weg“, sagte er und fügte hinzu, dass die Staatsverschuldung in diesem Jahr unter 70 % des BIP sinken werde, während der EU-Durchschnitt bei 84 % liege. Auch das Haushaltsdefizit werde eingedämmt und solle im nächsten Jahr auf unter 3 % sinken, sagte er. Es wird erwartet, dass die Wirtschaft im Jahr 2024 wieder zu einem robusten Wachstum zurückfindet, sagte er. Obwohl „der ungarische Haushalt robust ist“, warnte Varga, dass die Kosten für den Grenzschutz und die Eindämmung der illegalen Einwanderung steigen würden. „Wir werden nicht aufgeben, die Europäische Union dazu zu bringen, die Rechnung zu bezahlen“, sagte er.