EU erkennt wirtschaftliche Erholung in Ungarn an

Die Europäische Union erkennt an, dass sich Ungarn auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung von der Coronavirus-Krise befindet, sagte Finanzminister Mihály Varga und bemerkte, dass die Europäische Kommission ihre Prognose für Ungarns BIP-Wachstum in diesem Jahr von 4% auf 5% angehoben hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In einem Gespräch mit ungarischen Reportern nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg sagte Varga, dass die EU-Prognose Ungarn an das Ende des europäischen Feldes stelle und bemerkte, dass es nur drei Mitgliedsstaaten in Bezug auf das prognostizierte Wachstum hinter sich lasse. Sowohl der diesjährige als auch der nächstjährige Haushalt garantiere die für einen wirtschaftlichen Aufschwung notwendigen Mittel, sagte Varga. Das Budget 2022 garantiere die notwendigen Mittel, um Familien zu unterstützen, Renten und Löhne zu erhöhen und Investitionen und Sozialprogramme zu finanzieren, fügte er hinzu.

Bezüglich der ungarischen Mehrwertsteuervorschriften sagte Varga, dass die Entscheidung der Regierung, die Mehrwertsteuer auf Internetdienstleistungen auf 5% zu reduzieren, von der EU gelobt worden sei. „Wenn wir akzeptieren, dass das Internet ein alltägliches Bedürfnis und ein Teil unserer Arbeit und unseres Lebens ist, dann war es das wert, es unter die Waren und Dienstleistungen aufzunehmen, die einem niedrigeren Mehrwertsteuersatz unterliegen“, sagte Varga. Der Minister sagte, dass seine EU-Kollegen Ungarns Beibehaltung eines niedrigen Mehrwertsteuersatzes auf Internetdienstleistungen bei dem Treffen am Freitag zugestimmt hätten.

In der Zwischenzeit sagte Varga, dass die Europäische Kommission Ungarns Wiederherstellungs- und Resilienzplan nach der Pandemie bis Ende Juli genehmigen könnte.