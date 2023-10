Online-Slots vs. klassische Spielautomaten: Was bietet jede Spielweise

Virtueller Slot im Online Casino oder doch lieber der Automat in der klassischen Spielbank? Während der Slot im Online Casino jederzeit zur Verfügung steht, ist es im klassischen Casino die Atmosphäre, die für den altbekannten Spielautomaten spricht. Tatsächlich haben beide – also der virtuelle Slot und der klassische Automat – ihre Vor- und Nachteile. Am Ende ist entscheidend, welche Vorstellungen und Erwartungen der Spieler hat.

Das direkte Duell

Werden der klassische Automat und der virtuelle Slot gegenübergestellt, so finden sich, obwohl das Prinzip gleich ist, doch ein paar Unterschiede. Das liegt aber nicht unbedingt direkt an den Glücksspielautomaten, sondern an der Umgebung.

Die Atmosphäre: Hier gewinnt das Casino

In erster Linie ist es die Atmosphäre, die die Spieler im klassischen Casino beeindruckt. Sehr viele Casino sind in historischen Gebäuden untergebracht und überzeugen mit luxuriöser Ausstattung. So finden sich dicke Samtvorhänge im Gebäude oder auch Malereien an den Decken. Aber auch in modernen Casinos mag die Atmosphäre durchaus überzeugend sein: So finden sich im Casino auch Restaurants und Bars, an denen dann abseits des Glücksspiels verweilt werden kann. Wichtig ist, den Dresscode zu beachten, der in Casinos gilt.

Wer hingegen keine Lust auf schicke Kleidung hat und sich an keine Öffnungszeiten halten will, ist gut beraten, sich im Online Casino einzuloggen. Denn ganz egal, ob mit dem mobilen Endgerät oder über den PC: Slots im Online Casino stehen immer zur Verfügung. Eine Übersicht, welche Slots in Online Casinos angeboten werden, gibt es hier: https://coincierge.de/online-casinos/slots/.

Dass natürlich die Atmosphäre im Online Casino zu wünschen übrig lässt, ist kein Geheimnis. Jedoch muss man sich keinerlei Gedanken über den Dresscode oder die Öffnungszeiten machen und kann immer und von überall aus sein Glück auf die Probe stellen.

Die Menge: Hier gewinnt das Online Casino

Natürlich ist es aufgrund der begrenzten Fläche in einem Casino so, dass es hier nur eine begrenzte Auswahl an Slots geben kann. Somit ist das ein klarer Punkt für das Online Casino. In einem Online Casino gibt es Unmengen an Slots, an denen sodann das Glück getestet werden kann. Ganz egal, ob man sich mit Klassikern beschäftigt oder neue Slots ausprobieren will – man wird im Online Casino mit Sicherheit den für sich passenden virtuellen Slot finden.

Bonusangebote und Aktionen: Ein weiterer Punkt für das Online Casino

Wer in eine klassische Spielbank geht, zahlt oft einen geringen Betrag als Eintritt, dafür gibt es dann Jetons oder ein Freigetränk. Die Aktionen, die Spieler in einer klassischen Spielbank zur Verfügung gestellt bekommen, sind überschaubar und wenig attraktiv.

Anders, wenn man seinen Blick auf die Online Casinos wirft: Online Casinos werben mit einem Neu- oder auch Willkommensbonus, der in der Regel ein typischer 100 Prozent Bonus ist. Das heißt, die einbezahlte Summe wird verdoppelt. Zahlt der Spieler 100 Euro auf sein Glücksspielkonto ein, so sind es 200 Euro, die dann zur Verfügung stehen.

Zudem kann es auch immer wieder Freispiele oder Bonusangebote ohne Einzahlung für bereits bestehende Kunden geben. Das heißt, das Online Casino schickt per E-Mails Links oder Gutscheincodes, die dann aktiviert werden können.

Wichtig ist, sich im Vorfeld aber mit den Bonusbedingungen zu befassen. Bonusbeträge müssen immer mehrfach umgesetzt werden. Dafür steht oft nur ein sehr begrenzter Zeitraum zur Verfügung.

Ist das Casino seriös?

Zuletzt geht es noch um das Thema Seriosität: Eine klassische Spielbank darf erst eröffnen, nachdem verschiedene Auflagen erfüllt worden sind – das heißt, wenn die dafür zuständige Behörde nicht ihre Zustimmung erteilt hat, darf das Casino keine Gäste in Empfang nehmen. Man könnte auch meinen, nur wenn das Online Casino eine Lizenz einer Glücksspielbehörde hat, darf es seine Dienste anbieten. Doch das ist nicht so. Sehr wohl gibt es auch Online Casinos ohne Lizenz. Auch wenn das nicht unbedingt bedeuten muss, dass es sich um einen unseriösen Anbieter handelt, so ist dennoch Vorsicht geboten. Mitunter helfen Test- und Erfahrungsberichte und auch Bewertungen weiter, wenn man unsicher ist, ob das favorisierte Online Casino auch seriös und empfehlenswert ist.