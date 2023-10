Art Market Budapest präsentiert 100 Aussteller aus vier Kontinenten

Art Market Budapest, Mittel- und Osteuropas führende internationale Kunstmesse, wird rund 100 Kunstgalerien und Aussteller aus 30 Ländern von vier Kontinenten präsentieren, darunter zum ersten Mal auch aus dem Fernen Osten, wie der Gründer der Veranstaltung am Mittwoch gegenüber Reportern erklärte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Art Market Budapest ist weit mehr als nur eine Kunstmesse, sie dient als Plattform zur Imagebildung und Kulturförderung, wobei der Schwerpunkt in diesem Jahr auf der zeitgenössischen Kunst der Roma, auf der Kunst des Designs und der bildenden Kunst sowie auf der visuellen Kultur in unserem digitalen Zeitalter liegt“, sagte Attila Ledényi. Er hob die starke Präsenz von Galerien aus dem Fernen Osten, darunter Südkorea, China und Japan, sowie die Anwesenheit von Ausstellern aus den Vereinigten Staaten, Südamerika und Südafrika hervor. Zu den Galerien, die sich an den größten Ständen präsentieren, gehören die ungarische acb und die Galerie Erdész, die deutschen Galerien M Beck und Art Affair, Adrian Ibanez aus Kolumbien und Jecza aus Rumänien, fügte Ledényi hinzu. Ungarn wird von fast 50 Ausstellern mit rund 300 Künstlern präsentiert, sagte er. Da Ungarn durch das Erbe von André Kertesz, Robert Capa und László Moholy-Nagy u.a. eine besondere Beziehung zur Fotografie hat, wird die Kunstmesse ihren Satelliten Art Photo Budapest präsentieren, die einzige internationale Fotokunstmesse in der Region, sagte er. Der Art Market Budapest hat in den letzten zehn Jahren eine Viertelmillion Besucher angezogen. Der 13. Art Market wird von Donnerstag bis Sonntag im Kulturzentrum Bálna stattfinden.