Mega Moolah Slot – Das zeichnet den Spielautomaten aus

Mega Moolah gehört zu den am meisten gespielten Online Automaten im letzten Jahrzehnt. Regelmäßig gibt zu dem vom schwedischen Entwickler NetEnt kreierten Slot neue Rekordmeldungen. Der Grund: Es handelt sich bei Mega Moolah nicht nur um einen normalen Online Spielautomaten, sondern um einen progressiven Jackpot, der auf viele Millionen Euro anschwellen kann.

Zuletzt konnte sich ein belgischer Spieler über einen Rekordgewinn von 19,4 Millionen Euro freuen. Insgesamt schüttete Mega Moolah laut NetEnt-CEO John Coleman bereits über 1,3 Milliarden Euro an glückliche Gewinner aus. Im Durchschnitt wird etwa 1 Mal im Monat ein Jackpot an dem Automaten ausgezahlt.

Wie funktioniert der Meg Moolah Automat?

Um den Mega Moolah Slot online zu spielen, sollte man alle wichtigen Aspekte des Spiels checken. Der Mega Moolah Slot besitzt zunächst einmal einen für Online Spielautomaten ein klassisches Layout mit fünf Walzen und drei Reihen.

Darauf finden sich unter anderem Giraffen, Löwen, Elefanten, Büffel, Antilopen und die Spielkartenwerte Ace, King, Queen, Jack und 10 als Spielsymbole. Davon müssen für einen Spielgewinn mindestens drei gleiche in mindestens eine der insgesamt 25 Gewinnlinien gebracht werden, wobei sich die Gewinnsymbole von links in der Payline nebeneinander einordnen müssen. Außerdem gibt es in dem Spiel Wilds, die als Joker fungieren und sich somit selbst als Gewinnsymbole in Gewinnlinien einreihen.

Bei mit Wilds gebildeten Gewinnlinien werden die Gewinne verdoppelt. Darüber hinaus gibt es Scatter in Gestalt eines Affen. kommen drei Scatter auf die Walzen, startet bei Mega Moolah die Bonusrunde mit 15 Freispielen.

Das Highlight des Spiels ist jedoch das Wheel of Fortune mit der Möglichkeit, einen von vier progressiv mit den Einsätzen aller Spieler ansteigenden Jackpots zu gewinnen. Das Jackpot Bonusspiel startet beim Mega Moolah Slot Online Spielen zufällig zu einem vorher nicht festgelegten Zeitpunkt. Schafft es ein Spieler am Glücksrad den Zeiger auf das Grand Jackpot-Symbol zu drehen, kann er mit einer Millionenausschüttung rechnen.

Die Einsätze bei Mega Moolah beginnen bei 25 Cent je Dreh, was einem Einsatz von 1 Cent je Gewinnlinie entspricht. Auch mit dem minimalen Einsatz besteht bereits die Möglichkeit, die Jackpots des Spiels zu gewinnen. Der maximale Einsatz beträgt 125 Euro, also 5 Euro je Gewinnlinie.

Die durchschnittliche Auszahlungsquote an dem Automaten beträgt im Basisspiel etwa 88,12 %. Das bedeutet, dass knapp 90 Prozent der gespielten Einsätze im langfristigen Durchschnitt wieder als Gewinn an die Spieler ausgeschüttet werden. Der Rest verbleibt als Hausvorteil beim Online Casino beziehungsweise im NetEnt-Netzwerk.

Wo kann Mega Moolah gespielt werden?

Mega Moolah ist wie viele andere Spielautomaten von NetEnt auch, fester Bestandteil der Spielekollektion in vielen europäischen Online Casinos. Spieler, die ihre Freizeit spannend verbringen und am Mega Moolah Automaten spielen wollen, sollten also darauf achten, dass der ins Auge gefasste Anbieter Slot von NetEnt im Programm führt.

Nach der Anmeldung im Mega Moolah Casino muss dann eine erste Einzahlung durchgeführt und das Spielerkonto aufgefüllt werden. Meist reichen hierfür schon 10 Euro aus. Anschließend können die Walzen des Mega Moolah Slots heiß gedreht werden.

Bevor Gewinne im Online Casino ausgezahlt werden können, muss eine Verifizierung Leider bieten die deutschen Online Casinos mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder den Mega Moolah Jackpot nicht an, da nach den deutschen Regeln zum Online Glücksspiel keine Spielautomaten mit progressivem Jackpot zugelassen sind.

In den deutschen Online Casinos kann außerdem nur mit Einsätzen von maximal einem Euro je Spin gespielt werden. Funktionen wie Autoplay oder schnelle Spins sind ebenfalls nicht zugelassen. Die Beschränkungen in den deutschen Online Casinos sollen dem Spielerschutz dienen.

Ebenfalls zu beachten ist, dass auf alle Einsätze in den deutschen Online Casinos eine Spielsteuer von derzeit 5,3 % einbehalten wird, was letztlich zu einer geringeren Auszahlungsquote an den Spielautomaten führt.

Kann ein Bonus zum Mega Moolah Online Spielen genutzt werden?

Die meisten Online Casinos bieten neu registrierten Spielern die Möglichkeit, mit der ersten Einzahlung einen Bonus in Anspruch zu nehmen. Manchmal gibt es auch einen Bonus ohne Einzahlung. Bei dem Bonus handelt es sich in der Regel um ein von der Höhe der Einzahlung abhängiges Bonusgeld, das als zusätzliches Startguthaben zur Verfügung gestellt wird. Oft gibt es auch noch ein paar Freispiele dazu.

Im Rahmen von Promotionen können später noch weitere Bonusangebote genutzt werden. So gibt es zum Beispiel oft auch bei weiteren Einzahlungen neues Bonusgeld und zusätzliche Freispiele oder auch Cashback-Aktionen.

Zum Spielen des Mega Moolah Automaten können das Bonusgeld und die Freispiele in der Regel nicht genutzt werden, da die Anbieter den Bonuseinsatz beim Spielen an progressiven Jackpots in den Bonusbedingungen ausgeschlossen haben.