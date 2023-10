Tokaj auf der UNWTO-Liste der besten Tourismusdörfer 2023

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen hat Tokaj im Nordosten Ungarns in ihre Liste der besten Tourismusdörfer 2023 aufgenommen, teilte die ungarische Tourismusbehörde am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dies sei das erste Mal, dass ein ungarisches Dorf auf der jährlichen Liste stehe, hieß es in der Erklärung. Tokaj, das in diesem Jahr den 950. Jahrestag seiner Gründung feiert, konkurrierte mit 260 Dörfern auf fünf Kontinenten um den Titel, so die Agentur. Der renommierte internationale Preis ist eine Anerkennung für die bereits abgeschlossenen Renovierungsarbeiten im Dorf und wird weitere touristische Entwicklungen fördern, die darauf abzielen, die Weltkulturerbe-Weinregion zu einem der beliebtesten Reiseziele in Ungarn zu machen, so die Agentur weiter. Die von der UNWTO im Jahr 2021 ins Leben gerufene Initiative zeichnet ländliche Reiseziele aus, in denen der Tourismus Kulturen und Traditionen bewahrt, Vielfalt zelebriert, Chancen bietet und die biologische Vielfalt bewahrt.