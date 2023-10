Ed Sheeran tritt nächsten Sommer in Budapest auf

Im Juli 2024 wird Ed Sheeran sein erstes Solokonzert in Ungarn in der Puskás Arena geben. Der Kartenvorverkauf beginnt am 26. Oktober – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bislang hat das ungarische Publikum einen der erfolgreichsten Singer-Songwriter der letzten Jahre nur einmal gesehen, nämlich beim Sziget Festival 2019. Doch am 20. Juli 2024 haben die Fans erneut die Chance, Ed Sheerans größte Hits live zu hören, diesmal in einer Solo-Show in der Puskás Arena. Davor wird Calum Scott auftreten. Der englische Sänger hat in diesem Jahr bereits zwei Alben veröffentlicht und auf seiner US-Tournee mehrere Rekorde aufgestellt – es lohnt sich also, sich Tickets für Budapest zu sichern. Der Kartenverkauf beginnt am 26. Oktober auf Eventim.hu, berichtet WeLoveBudapest.com.