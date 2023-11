Budapest 2024 – Konzerte und Festivals in der ungarischen Hauptstadt

Budapest ist beliebtes Reiseziel für Ungarn, aber auch Touristen aus dem Ausland. Die belebte Stadt, mit wunderschönen Altbauten gepaart mit modernem Charme, gilt als beliebte Destination für einen Wochenendurlaub. Gerade bei kunst- und kulturinteressierten Reisenden ist die ungarische Hauptstadt besonders beliebt, denn in den Frühling- und Sommermonaten ist die Stadt begehrter Austragungsort für Veranstaltungen, Konzerte und Festivals.

Budapest – immer eine Reise wert

Budapest ist weitläufig und doch überschaubar, groß und doch gemütlich. Die prunkvolle Altstadt, mit Bauten aus mehreren Jahrhunderten, kann innerhalb von einem Tag entdeckt werden und macht das Zentrum Ungarns zu einer beliebten Anlaufstelle für den Städtetourismus. Hippe Cafés und Bars laden zum Verweilen ein. Es ist eine Stadt mit Ecken und Kanten, die vor allem einfach schön ist. Obwohl Budapest besonders für die Fischerbastei bekannt ist, hat das idyllische Zentrum Ungarns noch viel mehr zu bieten.

Speziell die Nähe zu Österreich und die gute Verbindung in andere europäische Länder macht Budapest zum Hotspot in Europa. Von Linz, in Österreich sind es mit dem Auto lediglich vier Stunden bis man die Metropole erreicht. Und auch mit dem Flugzeug ist die Anreise aus den meisten europäischen Ländern unkompliziert und rasch möglich.

Die coolsten Veranstaltungen in und um Budapest

Die ungarische Hauptstadt ist aber nicht nur aufgrund ihrer gut erreichbaren Hauptstadt mit prunkvoller Architektur beliebt, sondern auch für international bekannte Veranstaltungen, Konzerte und Festivals.

SZIGET Festival

Es ist eines der bekanntesten Festivals im europäischen Raum, das Musikfestival Sziget. Seit 1993 findet das beliebte Musikevent im Sommer auf „Schiffswerftinsel“ in Budapest statt. Mit mehr als 60 Bühnen, auf denen über 1000 KünstlerInnen auftreten, zählt es zu den größten Festivals Europas. Auch vom 7. bis zum 12. August 2024 werden wieder rund 400.000 Fans tanzen, feiern und eine unvergessliche Woche in direkter Nähe zur Hauptstadt genießen. Bereits drei Mal gewann das Sziget Festival eine Auszeichnung für das beste europäische Festival und wurde damit zur festen Größe unter den Top-Events des Kontinents. Fans der auftretenden Künstler reisen aus ganz Europa in die kleine Hauptstadt. Viele von ihnen buchen Flugtickets nach Budapest bereits Monate im Voraus, um sie zu einem günstigen Preis zu ergattern, aber auch diverse Zugverbindungen sind rasch ausgebucht.

BuSho Filmfestival

Das internationale Kurzfilmfestival, das erstmals 2004 stattfand, ist mittlerweile Aushängeschild für Kultur- und Filmbegeisterte in Ungarn. Was ursprünglich als Sprungbrett für Talente aus der heimischen Community gegründet wurde, entwickelte sich zur Brutstätte für neue Projekte und als Kulturhighlight des Jahres in Budapest. Die kreative Filmgemeinschaft kommt jedes Jahr im September zusammen, um sich durch ihre Arbeit zu vernetzen und die neuesten Highlights aus der Branche auf der Leinwand zu erleben. Auch 2024 erwarten Teilnehmer vom dritten bis achten September viele spannende Kurzfilme. Auf dem Festival werden neben ungarischen Produktionen auch besondere Projekte aus der ganzen Welt gezeigt. Auch der deutsche Film mit dem Titel „Chairity“ konnte 2023 bei dem Festival einen Preis gewinnen. Wer außergewöhnliche Kurzfilme sehen möchte, sollte dieses Event auf keinen Fall verpassen.

Budapester Sommer Festival

Kunst unter freiem Himmel ist das Motto dieses jährlichen Sommerevents. An verschiedenen Orten in der Stadt werden Balletts, Theater und Konzerte gezeigt. Viele bekannte ungarische KünstlerInnen pilgern in die Hauptstadt, um bei diesem Event dabei zu sein und zu performen. Speziell die dargebotenen Opern ziehen eine große Zahl an Gästen zur Veranstaltung. Bekannte Stücke wie Madame Butterfly werden in den lauen Sommernächten vor großem Publikum aufgeführt. Aber auch auf Musicals und Jazz-Shows dürfen sich die Gäste jedes Jahr freuen. Das abwechslungsreiche Programm sorgt für gute Laune und tagelange Unterhaltung in der Hauptstadt. Bühnen finden sich in Városmajor und auf der Margaret Insel. Auch klassische Live-Musik kann hier genossen werden. Berühmte Musicals und Jazz-Konzerte werden im Rahmen des Festivals ebenfalls gezeigt. Das vielseitige Angebot ist schier unendlich groß und bietet interessante Performances für eine große Zielgruppe. Eine gute Zeit, um Budapest zu besuchen und die gute Stimmung in der Stadt zu genießen.

Die Stadt für Kultur und Kunst

In Budapest wird die Brücke geschlagen zwischen dem kulturgeschichtlichen Erbe und dem vielfältigen modernen Kunstangebot junger Kulturschaffender. Budapest wird dadurch zum Hotspot der europäischen Kunstszene. Die vielen Zentren für Kunst, wie der Palast der Künste, das Nationaltheater, aber auch das neue Kulturzentrum am Fuße der Donaubrücke Rákóczi sind wichtige Pfeiler und Treffpunkte der Kulturszene der Stadt. Neben regionaler Kunst kommen auch viele Weltstars in die Stadt, um vor ausverkauften Hallen zu spielen, so wie beispielsweise Ed Sheeran, der im Sommer 2024 in der Puskás Arena auftreten wird.



Das große Angebot in diesem Bereich sorgt nicht zuletzt für den wichtigen Tourismus in der Region, denn sowohl aus Ungarn selbst, als auch aus vielen Teilen Europas und dem Rest der Welt strömen Kunstinteressierte und KünstlerInnen selbst in das pulsierende Budapest. Neben vielen Ateliers, die in der ganzen Stadt verteilt sind, gelten die großen Events, wie der Budapester Sommer, das BuSho Festival, aber auch das Festival der Volkskunst oder das Budapester Tanzfestival zu den kulturellen Ereignissen, die den Tourismus ankurbeln und die Stadt zur Kulturstätte in Europa machen.

In dieser europäischen Metropole ergänzt sich alte, ehrwürdige Architektur und Jahrhunderte alte Kunst mit Indie-Filmen, moderner Kunst und wilder Tanzmusik. Das sollte man zumindest einmal selbst erlebt haben.