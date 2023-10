Nationalmuseum zeigt Fotos der Revolution von 1956 von John Sadovy

Parlamentspräsident László Kövér eröffnete am Freitag im Nationalmuseum in Budapest eine Ausstellung mit Fotografien von John Sadovy über den antisowjetischen Aufstand von 1956 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Kövér sagte, 1956 sei die Tragödie eines Landes, das aus dem Kommunismus ausbrechen wollte, aber von den Hauptakteuren der Weltpolitik im Stich gelassen wurde. „Die Gründung der Sowjetunion und die bolschewistische Umgestaltung des historischen christlichen Russlands war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“, sagte er. „Diese Katastrophe führte zu einer mehrfachen Tragödie für Ungarn, zu tragischen Folgen für ganz Europa in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und in ihrer geistigen Nachwirkung bedroht die virale Mutation der bolschewistischen Idee die gesamte westliche Zivilisation“, fügte er hinzu. Der Direktor des Nationalmuseums, László L. Simon, sagte, Sadovys Fotos von 1956 hätten den Freiheitskampf in Ungarn und den Fotografen weltberühmt gemacht. Die Ausstellung läuft von Samstag bis zum 10. Dezember und wird auch Fotos zeigen, die bisher noch nicht öffentlich zu sehen waren, fügte er hinzu.