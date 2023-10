Haushaltsdefizit sinkt im September auf 3.266 Milliarden Forint

Das ungarische Haushaltsdefizit verringerte sich Ende September auf 3.264,9 Mrd. Forint (12,2 Mrd. EUR) und wies damit einen Überschuss von 33,7 Mrd. Forint in diesem Monat auf, bestätigte das Finanzministerium am Freitag in einer detaillierten Veröffentlichung von Daten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Zentralhaushalt wies Ende September ein Defizit von 3.266 Mrd. Forint auf, wobei die Sozialversicherungsfonds 135,7 Mrd. Forint im Minus und die einzelnen staatlichen Fonds 136,7 Mrd. Forint im Überschuss lagen. In einer Erklärung des Ministeriums heißt es, dass der Haushalt den Wert der Renten erhalten und die Subventionen für Haushaltsenergie und Familienleistungen aufrechterhalten werde. Gleichzeitig erklärte das Ministerium, dass die Regierung sich verpflichtet habe, das Defizit zu reduzieren und die Staatsverschuldung von Jahr zu Jahr zu senken.

Die Energiesubventionen für Haushalte kosteten die Staatskasse bis Ende September 1.105,6 Milliarden Forint. Die Staatsausgaben im Zusammenhang mit von der Europäischen Union finanzierten Programmen beliefen sich im Zeitraum Januar bis September auf 1.992 Milliarden Forint, während die EU-Transfers 1.159,9 Milliarden Forint betrugen. Die Haushaltseinnahmen blieben aufgrund eines vorübergehenden Rückgangs des Verbrauchs hinter den Zielvorgaben zurück, heißt es in der Erklärung. Das Defizitziel für das gesamte Jahr liegt bei 3.400,2 Mrd. Forint. Im Jahr 2022 erreichte das Defizit 4.753,4 Mrd. Forint.