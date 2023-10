Gulyás: Regierung verurteilt Angriff auf Israel

Ungarn verurteilt den Angriff auf Israel weiterhin auf das Schärfste, sagte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten am Mittwoch auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Regierung erkenne die Unabhängigkeit Israels an, sagte Gergely Gulyás. Die internationale Gemeinschaft müsse alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine Eskalation zu vermeiden, sagte er. Europa habe ein ureigenes Interesse daran, dass die Länder der Region ihre Freiheit und Sicherheit bewahren, sagte er. Wenn Ägypten und anderen Ländern nicht geholfen werde, könnten sich „Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen auf den Weg nach Europa machen“, so Gulyás. Ungarn ziehe eine klare Grenze zwischen der Ausübung der Versammlungsfreiheit und Demonstrationen zur Unterstützung des Terrorismus, sagte er. Ungarn hat alle Sympathiekundgebungen für den Terrorismus verboten, sagte er. Die illegale Einwanderung sei der Grund für das „alarmierende Phänomen, dass Tausende oder Zehntausende Terroristen unterstützen“, sagte Gulyás.

Insgesamt seien bisher 445 ungarische Staatsbürger aus Israel gerettet und nach Hause gebracht worden, sagte er. Ungarn habe viel getan, um die in Gefahr befindlichen Ungarn zu evakuieren, sagte er, wies jedoch darauf hin, dass 15 ungarische Staatsbürger immer noch im Gazastreifen festsäßen. Allen Ungarinnen und Ungarn gehe es gut, sagte Gulyás und fügte hinzu, dass ungarische Diplomaten in ständigem Kontakt mit ihnen stünden.