Szijjártó: Ungarn verurteilt Terroranschlag gegen Israel

Außenminister Péter Szijjártó hat erklärt, dass Ungarn den gegen Israel verübten Terroranschlag aufs Schärfste verurteilt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ungarn verurteilt diesen brutalen Terroranschlag auf das Schärfste, erkennt das Recht Israels auf Selbstverteidigung an und drückt der israelischen Regierung und dem israelischen Volk sein aufrichtiges Beileid für die Verluste aus“, so Szijjártó in einem Facebook-Post am Samstag. Er sagte, dass die Mitarbeiter der ungarischen Botschaft in Tel Aviv in Sicherheit seien und dass das diplomatische Personal ungarische Staatsangehörige, die in Israel unter konsularischem Schutz stehen, kontaktiere.

In einem späteren Posting sagte Szijjártó, man habe Kontakt zu den Ungarn aufgenommen, die sich im Gazastreifen aufhalten. In Anbetracht der Umstände gehe es ihnen gut und sie planten, das Gebiet je nach Entwicklung zu verlassen, sagte er. Später sagte Szijjártó, er habe mit seinem israelischen Amtskollegen Eli Cohen telefoniert. „Ich habe unser Mitgefühl mit den Opfern zum Ausdruck gebracht und meinem Kollegen versichert, dass Ungarn in diesen schweren Stunden an der Seite Israels steht.“ Er äußerte die Hoffnung, dass eine Eskalation der Situation vermieden werden könne und warnte, dass eine Welle der Gewalt im Nahen Osten „drastische Folgen“ für die globale Sicherheit haben könnte.