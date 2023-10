Gulyás: Ungarn unterstützt Israel voll und ganz

Ungarn unterstützt Israel voll und ganz in seinem Kampf um Souveränität, Sicherheit und das Recht auf Selbstverteidigung, so der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás sagte auf dem internationalen Pro-Israel-Gipfel, der vom Zentrum für Grundrechte organisiert wurde, dass „wahre Freunde in Zeiten der Not auftauchen“. „Das erste, was wir Israel in der gegenwärtigen Situation wünschen können, ist, dass es die Kontrolle über das gesamte Gebiet des Staates Israel wiedererlangt und die notwendigen Sicherheitsgarantien schafft, um ähnliche bestialische Angriffe in Zukunft zu verhindern“, sagte Gulyás. Die Ereignisse sind auch eine Botschaft an Europa, dass der Grenzschutz über jeder Debatte stehen muss. Es müsse eine Aufgabe für alle Länder sein, die Außengrenzen des Schengen-Raums zu schützen. „Wenn wir das nicht tun, kann der aktuelle Konflikt tragische Folgen auch für Europa haben“, sagte Gulyás. In der gegenwärtigen Situation sei es besonders wichtig, die Kräfte zu bündeln, was bedeute, dass die Koalition hinter Israel stark sein müsse, sagte er. Unterdessen bezeichnete Gulyás die Angriffe auf Israel vom Samstag als „brutal“ und „unvereinbar mit der menschlichen Existenz“ und bekundete „maximale Solidarität“ mit Israel.