Gulyás: Ungarn unterstützt EU-Haushaltsänderungsvorschlag nicht

Der Konflikt in Israel und die Situation im Nahen Osten werden auf der Tagesordnung des kommenden EU-Gipfels stehen, so der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten. Die ungarische Regierung unterstützt den Vorschlag zur Änderung des EU-Haushalts nicht und findet es „inakzeptabel, dass Brüssel mehr Geld verlangt“, so Gergely Gulyás auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Umsetzung des „Migrationspaktes“ der EU sei unvereinbar mit den Interessen Ungarns und der Gemeinschaft. „Wir können auch keine Lohnerhöhungen für Brüsseler Bürokraten unterstützen: Diese Bürokraten haben es versäumt, ihre grundlegendsten Verpflichtungen gegenüber Ungarn zu erfüllen“, sagte er. Die Europäische Kommission versuche, die steigenden Zinssätze aus Mitteln zu finanzieren, die sie derzeit nicht habe, fügte Gulyás hinzu. In der Zwischenzeit würde der Vorschlag die Unterstützung für die Ukraine über vier Jahre hinweg sicherstellen, sagte er. Dieser Vorschlag sei „inakzeptabel“, da er den Krieg verlängere, anstatt einen Waffenstillstand zu unterstützen, sagte er. „Wir halten es nicht für gut, dass die Unterstützung für die Ukraine in den EU-Haushalt integriert wird“, sagte er. Die Regierung rechne nicht mit einem Konsens in diesen Fragen auf dem bevorstehenden EU-Gipfel, sagte er.