Orbán: Unterstützung der Migration ist gleichbedeutend mit Unterstützung des Terrorismus

Ungarn ist gegen den Terrorismus, also ist es auch gegen die Migration, sagte der Ministerpräsident in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Diejenigen, die die Migration unterstützen, unterstützen auch den Terrorismus“, sagte Viktor Orbán im Vorfeld eines zweitägigen Gipfels der Europäischen Union. Orbán sagte, er hoffe, dass die Entscheidungsträger in Brüssel auch „erkennen, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen terroristischen Akten und Migration gibt“. Die EU wolle, dass die Mitgliedstaaten mehr Geld für die Migrationspolitik und für die Ukraine bereitstellen, aber Ungarn weigere sich jedoch, Geld für Migranten auszugeben. Auch der Ukraine werde man kein Geld geben, es sei denn, der Antrag sei gut begründet, sagte er und fügte hinzu, dass den aktuellen Vorschlägen fachliche oder politische Argumente fehlten. „Es wird nicht funktionieren, mehr Geld zu geben; wir werden dies ablehnen“, sagte er. Auf die Frage nach dem Krieg in der Ukraine sagte Orbán, Ungarn habe einen Friedensplan und werde alle Kommunikationskanäle mit Russland offen halten, in der Hoffnung, dass dieser akzeptiert werde. Ungarn, fügte er hinzu, sei das einzige Land, das für den Frieden eintrete, was „im Interesse aller Europäer“ sei.