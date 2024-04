Orbán spricht auf dem Führungstreffen der CDI-IDC

Ministerpräsident Viktor Orbán bewertete die politische Situation in Europa in seiner Rede auf dem Führungstreffen der Zentrumsdemokraten in Marrakesch, so sein Pressechef am Freitag. Orbán sprach die Probleme des „grünen Übergangs“ in Europa, das Wirtschaftswachstum, die Migration und den Krieg in der Ukraine an, so Bertalan Havasi – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán, Vizepräsident der CDI-IDC, sprach über die in Brüssel getroffenen Entscheidungen, die die Lage der europäischen Agrarproduzenten und Automobilhersteller verschlechtert hätten, so der Pressechef. Orbán betonte, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit Europas verschlechtere und sowohl die USA als auch China ein weitaus höheres Wirtschaftswachstum erzielten als die EU. Zum Thema Migration kritisierte er den kürzlich verabschiedeten Migrationspakt, der entgegen einem früheren Gerichtsurteil die „migrantenfreundliche Politik“ der EU den Ländern aufzwinge, die sich der Migration widersetzten. Ungarn und Polen hätten bereits angekündigt, dass sie den „schädlichen und gefährlichen“ Pakt nicht umsetzen würden, so Orbán. In Bezug auf den Krieg sagte er, Ungarn stehe 26 kriegsbefürwortenden Ländern in der EU gegenüber. „Wir unterstützen weiterhin Waffenstillstand und Friedensgespräche“, sagte er. Er wies auf Änderungen in der Politik der NATO hin und sagte, Ungarn werde sich nicht an den Vorbereitungen für Koordinierungsmaßnahmen bei Waffenlieferungen und finanzieller Unterstützung beteiligen.