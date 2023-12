Orbán: Familien sollen 2024 im Mittelpunkt stehen

Ziel für 2024 sei es, nach einem Jahr „großer Kämpfe“ die Familien wieder in den Mittelpunkt der Politik zu stellen, sagte der Ministerpräsident bei einem internationalen Pressegespräch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wenn die Ungarn 2023 „gekämpft und gearbeitet haben, um zu schützen, was sie hatten“, hoffe die Regierung, dass das Land 2024 einen Schritt nach vorne machen werde, sagte Viktor Orbán und fügte hinzu, dass 2023 ein Jahr der „großen Kämpfe“ gewesen sei, wobei er auf die Herausforderungen des Krieges, die wachsende Bedrohung durch den Terrorismus, die Migration, die Inflation „und Brüssel“ verwies. Das Ziel der Regierung in Bezug auf jede dieser Herausforderungen sei klar gewesen: Ungarn müsse sich aus dem Krieg heraushalten, die wachsende Bedrohung durch den Terrorismus vom Land fernhalten, die Migration eindämmen, die Inflation eindämmen und eine Einigung mit Brüssel „trotz der ständigen Hindernisse“ erzielen. Orbán sagte, die Regierung habe ihre Ziele erreicht, wenn es darum gehe, die Inflation, den Krieg, die Migration und die Bedrohung durch den Terrorismus anzugehen. Die Familien hätten in diesem Jahr auch deshalb zu kämpfen gehabt, weil der Krieg Sanktionen und steigende Energiepreise mit sich gebracht habe, die den Wert der Renten und Löhne gefährdet hätten, so Orbán, der darauf hinwies, dass es der Regierung gelungen sei, den Wert der Renten zu schützen, während die Löhne ebenfalls in größerem Umfang geschützt würden, als es Mitte des Jahres den Anschein gehabt habe.

