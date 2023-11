Szijjártó: Ungarn ist bereit, ein Pfeiler der Brücke zwischen Ost und West zu werden

Die Organisation der Turkstaaten (OTS) bildet eine Brücke zwischen Ost und West, und Ungarn ist bereit, ein „europäischer Pfeiler in dieser Brücke“ zu werden, sagte der Außenminister am Freitag in Astana – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó mit den Worten, die globale Sicherheit befinde sich derzeit im schlechtesten Zustand seit dem Ende des Kalten Krieges. In der Ukraine herrsche seit mehr als 18 Monaten Krieg und es gebe keine Fortschritte in Richtung Frieden. „Einige europäische Politiker leiden leider immer noch an einer Kriegspsychose und glauben, dass eine Lösung auf dem Schlachtfeld gefunden werden kann“, sagte er. „Wir Ungarn würden gerne weitere Verluste und Zerstörungen in der Ukraine vermeiden“, fügte er hinzu.

Zudem sei in Israel, in unmittelbarer Nähe des Kontinents, ein neuer bewaffneter Konflikt ausgebrochen, bei dem die Hauptaufgabe der internationalen Gemeinschaft darin bestehe, einen Krieg zwischen den Staaten zu verhindern. Die wachsende Terrorgefahr in Europa sei eine direkte Folge der von Brüssel forcierten Migrationspolitik, die in einigen westeuropäischen Ländern zu Parallelgesellschaften geführt habe. Szijjártó wies auch auf die Sanktionen gegen Russland hin, die seiner Meinung nach zu einer „andauernden Krise der Energiesicherheit“ führten. Szijjártó bedauerte, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit Europas verschlechtert habe. Ein Beweis für diese Verschlechterung sei, dass China im vergangenen Jahr den zweiten Platz in der weltweiten Rangliste der Länder nach dem BIP eingenommen habe. Einige europäische Staats- und Regierungschefs haben eindeutig Fehler gemacht, denn das frühere Modell des Wirtschaftswachstums, das auf der Kombination von hochentwickelter westlicher Technologie mit leicht zugänglicher und relativ billiger Energie aus dem Osten beruhte, ist zusammengebrochen, sagte er.