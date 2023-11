Orbán: Europäische Politik steht vor großen Herausforderungen

Die globalen Entwicklungen der letzten Zeit seien turbulent gewesen, und die europäische Politik stehe vor großen Herausforderungen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag auf dem 10. Gipfeltreffen der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Astana – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Antworten Europas auf diese Herausforderungen werden sich stark auf seine Beziehungen mit der türkischen Welt auswirken, sagte Orbán. Aus europäischer Sicht sei die globale Sicherheit derzeit so schlecht wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr, sagte er. Er nannte den Krieg in der Ukraine, den Konflikt im Nahen Osten, die wachsende Bedrohung durch den Terrorismus und die Migration als die größten Herausforderungen. Gleichzeitig beeinträchtigen die steigenden Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit der EU, sagte er. „Europas Dilemma ist, ob es ein Interesse daran hat, Blöcke in der Weltwirtschaft zu bilden oder globale Netzwerke und Konnektivität zu entwickeln“, sagte er.

Orbán sagte, dass eine Tendenz versuche, Europa in die erste Richtung zu drängen, indem es „die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland, die die Grundlage der europäischen Wirtschaft bilden“, abbreche und über eine Drosselung der europäisch-chinesischen Beziehungen diskutiere. Die andere Strömung wolle die Zusammenarbeit stärken und sehe die gegenseitige Abhängigkeit als Chance für Fortschritt und wachsende Wettbewerbsfähigkeit, sagte er und lobte die OTS als „Champion der Wettbewerbsfähigkeit“, die in den letzten Jahren auf dem „richtigen Weg“ gewesen sei.