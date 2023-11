Internationales Migrationsforschungsnetz in Budapest gegründet

Fünf Forschungsinstitute haben am Donnerstag in Budapest eine Absichtserklärung zur Einrichtung eines internationalen Migrationsforschungsnetzes unterzeichnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das ungarische Migrationsforschungsinstitut, das Center for Immigration Studies and NumbersUSA, das Israeli Immigration Policy Center und das Observatoire de l’immigration et de la démographie wollen zusammenarbeiten und „ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in einem Netzwerk bündeln“, so Viktor Marsai, Leiter des ungarischen Instituts. Das Netzwerk wird Konferenzen organisieren und Publikationen vorlegen, um „ein Gegengewicht zu den rein humanitären Ansätzen zu schaffen, die in den vergangenen Jahrzehnten die öffentliche Meinung dominiert haben“, so Marsai. Auch andere Aspekte wie die Sicherheit und die wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen auf die Aufnahmegesellschaften sollten im Migrationsdiskurs berücksichtigt werden, sagte er. Marsai sprach auch über die „Bedeutung“ der nationalen Souveränität, „damit die Staaten bestimmen können, wem sie die Einreise gewähren und wem sie diese verweigern wollen“, fügte er hinzu.