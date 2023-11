Rogán: Digitale Bürgerschaft wird revolutionäre Veränderung bewirken

Ein neues Programm mit dem Namen Digitale Bürgerschaft (DAP) wird Ende nächsten Jahres für die ungarischen Bürger eine noch nie dagewesene Veränderung im Umgang mit digitalen Daten bringen, so der Leiter des Kabinettsbüros des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Antal Rogán erklärte gegenüber Journalisten, dass das Programm in der Anfangsphase die persönliche Identifizierung, die elektronische Unterschrift und die Abwicklung eines Teils der persönlichen Geschäfte der Bürger mit Hilfe ihrer Mobiltelefone ermöglichen wird. Später wird das DAP den Bürgern einen sicheren digitalen Zugang zu staatlichen und marktbezogenen Dienstleistungen und die Bezahlung von Rechnungen öffentlicher Versorgungsunternehmen ermöglichen. Eine Testphase für die App wird im April mit mehreren zehntausend Nutzern beginnen und im September flächendeckend für die Bürger eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt kann das DAP zur vollständigen Identifizierung auf Verlangen der Polizei, zur Beantragung von Bescheinigungen bei Behörden oder zur Abwicklung der gängigsten persönlichen Geschäfte verwendet werden, so Rogán. Der Kreis der digital zugänglichen Dienste werde 2025 und in einer darauf folgenden Phase 2026 erheblich erweitert werden. Das DAP ist eine Cloud-basierte Anwendung und für die Bürger optional, sagte Rogán und fügte hinzu, dass die älteren, konventionellen Methoden zur Nutzung von Diensten ebenfalls bestehen bleiben werden.

Das System sei im Einklang mit dem neuen EU-Rechtsrahmen für elektronische Identifizierung, Authentifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS) entwickelt worden, sagte er. Die Regierung hat den Entwurf des DAP am Freitag zur öffentlichen Debatte freigegeben und wird dem Parlament nächste Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Im Zusammenhang mit dem DAP wird die Regierung auch einen Vorschlag zur Verfassungsänderung vorlegen, der den Umgang des Staates mit persönlichen digitalen Daten regelt.