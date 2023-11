Szijjártó: Ungarn strebt Energiekooperation mit Venezuela an

Ungarn will die Möglichkeit einer Energiekooperation mit Venezuela nutzen und prüft Möglichkeiten, Flüssigerdgas aus dem lateinamerikanischen Land zu importieren und Ölfördertechnologien dorthin zu exportieren, sagte Außenminister Péter Szijjártó in Caracas – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn wolle, dass in Zukunft weltweit so wenig Sanktionen wie möglich verhängt werden, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz, die er gemeinsam mit seinem venezolanischen Amtskollegen Yvan Gil abhielt. Sanktionen seien zumeist unwirksam, verursachten aber viel Schaden und Leid für „alltägliche Menschen, die an nichts schuld sind“. „Wir wollen globale Zusammenarbeit und Konnektivität anstelle von Sanktionen“, sagte Szijjártó. „Deshalb sind wir froh, dass die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen gegen Venezuela gelockert haben.“ „Wir fordern nun die Europäische Union auf, dem Beispiel der USA zu folgen und ihre eigenen Sanktionen [gegen das Land] zu lockern“, sagte er und wies darauf hin, dass die EU den Zeitraum zwischen den Überprüfungen ihrer Sanktionen von einem Jahr auf sechs Monate verkürzt hat. Ungarn unterhält seit über einem halben Jahrhundert diplomatische Beziehungen zu Venezuela, und die ungarische Gemeinschaft in dem Land ist die drittgrößte in Lateinamerika, zitierte das Außenministerium Szijjártó. Ungarn wolle dies sowie die venezolanische Politik der Öffnung gegenüber dem Rest der Welt nutzen und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern neuen Schwung verleihen, so der Minister. „Wir wollen die Tatsache nutzen, dass Venezuela jetzt die Tür zur Zusammenarbeit im Energiebereich öffnet“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Ungarn die Möglichkeit des Imports von Flüssiggas aus dem Land prüfe. „Wir haben Gespräche über den Einsatz ungarischer Ölfördertechnologien in Venezuela aufgenommen“, kündigte er an.