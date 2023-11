Novák feiert das 800-jährige Bestehen der Basilika von Pannonhalma

Präsidentin Katalin Novák eröffnete am Samstag das Gedenkjahr zum 800. Jahrestag der Einweihung der Basilika der Benediktinerabtei Pannonhalma in Westungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Präsidentin bezeichnete die Abtei Pannonhalma als „die christliche Festung Europas … deren Mönche den Anweisungen des heiligen Stephans gefolgt sind, jederzeit für das Überleben des Landes zu beten“. Die Mitglieder des Benediktinerordens „entwickeln und heilen die Umwelt, statt sie zu vergiften; sie streben nach Harmonie statt Chaos, suchen Ordnung statt Unordnung, sie erziehen, statt zu verderben“, sagte sie.

Die Ausbildung am Gymnasium der Abtei sei „eine Inspiration für alle Schulen in Ungarn“, sagte sie. „Pannonhalma ist die Wiege der ungarischen Bildung, in der Wissen und Glaube untrennbar miteinander verbunden sind … In Pannonhalma gehen Wettbewerbsfähigkeit und moralische Erziehung Hand in Hand; sie verstärken sich gegenseitig, anstatt sich zu schwächen.“



Novák wies darauf hin, dass die Abtei vor über einem Jahrtausend gegründet wurde, die Schule vor 200 Jahren. Vor der Eröffnungsfeier des Gedenkjahres wurde die Messe von Michael Wallace Banach, dem apostolischen Nuntius in Ungarn, gefeiert.