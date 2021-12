Manipulationen an Spielautomaten lohnen sich nicht

Es gibt gefühlt tausende Internetseiten, die dem Leser weismachen möchten, dass man mit geheimen Tricks die beliebten Online Spielautomaten manipulieren oder überlisten kann. Aber diese Annahme ist falsch. Denn es gibt keine geheimen Tastenkombinationen oder eine bestimmte Strategie, die ein Vollbild an einem Slot und den damit verbundenen Gewinn garantiert.

Das Game Play beispielsweise in einem Crypto Casino ist ein Glücksspiel. Und wie das Wort es bereits aussagt – hier entscheidet das Glück über einen Gewinn. Und trotzdem gibt es immer wieder Spieler, die versuchen Spielautomaten zu manipulieren und zu betrügen.

Vor dem Online Glücksspiel wurde ausschließlich in Spielotheken, Spielhallen oder Spielcasinos gespielt. Hier war es möglich, die Glücksspiele direkt an den Geräten zu manipulieren. Es wurden Methoden angewendet, die die Mechanik verfälschten oder gänzlich außer Kraft setzten. So gab es beispielsweise Spieler, die genau über den Aufbau und die Funktionsweise eines Spielautomaten Bescheid wussten und die mit Magneten die Walzen beeinflussten, wann welche Glückssymbole stoppen sollten. Oder man benutzte eine gezinkte Münze, um so dem Automaten eine Einzahlung vorzugaukeln.

Ein anderer Trick war das Einführen eines Drahtes, der durch diesen einen elektrischen Impuls an die Platine sendet, mit der errechnet wurde, ob ein Gewinn vorlag. Danach spuckten die Geräte hohe Geldbeträge aus. All diese Vorgehensweisen haben eines gemeinsam: Sie sind strafbar und bei jeder Fremdeinwirkung auf einen Automaten verhängt die Justiz eine kurze Freiheits- oder eine hohe Geldstrafe.

Freiheitsstrafe für Manipulationen an Spielautomaten

Seit vielen Jahren wächst der Online Glücksspielmarkt und läuft den landbasierten Spielhallen den Rang ab. Die Slots spielen auch hierbei eine besonders große Rolle, da sie unter den Spielern sehr beliebt sind. Die Glücksspielportale im Internet haben allesamt ihre Vor- und Nachteile, was allerdings die Beliebtheit der Online Casinos nicht schmälert und der Trend zu den Glücksspielen hält weiter an.

Wer in einem Online Casino schon gespielt hat, hat sich sicher nach einer Durst- und Verluststrecke schon mal gefragt, ob man die Spielautomaten im Internet manipulieren kann. Die Antwort lautet Ja – beispielsweise mit dem Handy und mit einer speziellen App oder Software. Mit dem richtigen Programm scheint es also für Betrüger sehr einfach zu sein, die virtuellen Automaten zu hacken und damit etwas Illegales zu tun.

Aber hier gilt natürlich auch: Damit macht man sich strafbar. Denn die Casinobetreiber bekommen das recht schnell mit, da sie mit einer Software arbeiten, die jeglichen Betrug sofort erkennt und den Angriff abwehrt.

Das Augsburger Amtsgericht Augsburg verurteilte 2019 eine achtköpfige Bande, die per Fernbedienung mit einem Computerprogramm in die Software der Spielautomaten eingriffen und so die Gewinne manipulierten, zu Freiheitsstrafen zwischen sechs und 23 Monaten.

Geheime Tricks im Internet

Man sollte schon sehr bei diversen Internetseiten aufpassen, die beispielsweise Spielautomatentricks gegen Geld anbieten. Es existieren selbst E-Books für rund 50 Euro, die geheime Tricks am Slot verraten wollen, mit denen man viel Geld an den Slots in einem Online Casino kassieren kann.

Wer sich auf solche „Dienstleistungen“ einlässt, muss wissen, dass es selbstverständlich ist, dass sich Software-Entwickler und Betreiber von Online Casinos gegen Tricks und Manipulationen an Spielautomaten absichern. Niemand kann einen Slot überhaupt oder gar dauerhaft mit irgendwelchen Tricks besiegen. Deshalb lohnt es sich auch nicht, Geld für dubiose Tricks auszugeben. Geheime Anleitungen für die Manipulations-Tricks gibt es zur Genüge im Internet – fragt sich nur wie lange die noch geheim bleiben.

Auch die unseriösen Apps sind von Erfindern konstruiert, die vielleicht ausreichend technisches Verständnis besitzen, aber nicht von seriösen Geschäften nichts wissen wollen. Auch sie profitieren möglichst viele App-Downloads und generieren so hohe Umsätze. Die Apps erfüllen im Grunde genommen nicht ihren Zweck, sondern sie sind auch illegal. Die Hacker-Apps für Slots versprechen das Knacken von Spielautomaten, aber die Sicherheitsvorkehrungen der Slot Software in den Online Casinos sind sehr effektiv und spüren im frühen Stadium die Manipulation auf.

Außerdem besitzt jeder einzelne Slot seinen eigenen Algorithmus. So jedenfalls ist es bei allen renommierten NetEnt-, Bally- und Merkur-Spielautomaten.

Die App müsste schon genau bei dem Online Game angewendet werden, bei dem die Daten auch übereinstimmen. Aber das Ausspähen und Abfangen von Daten ist nach § 202b StGB grundsätzlich verboten. Außerdem haben die Entwickler solcher illegalen Apps es nur auf die Downloads und den Verkauf abgesehen. Es ist auch durchaus möglich, dass man sich während des Downloads ein paar Viren einfängt und sich das Ganze dann umkehrt…