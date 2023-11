Umfrage der Nationalen Konsultation wird sich mit ausländischer Einflussnahme befassen

Csaba Dömötör, Staatssekretär im Kabinett des Ministerpräsidenten, sagte am Dienstag, dass die bevorstehende öffentliche Umfrage der Nationalen Konsultation auch das Thema der ausländischen Einflussnahme behandeln wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es kämen immer mehr Informationen über ausländische Akteure ans Licht, die politische Akteure in Ungarn oder mit ihnen verbundene Gruppen von Aktivisten unterstützen, manchmal mit Milliarden von Forint, sagte Dömötör in einem Video auf Facebook. Das Problem dabei sei nicht nur, dass sie versuchten, sich in die Wahlen einzumischen, sondern auch, dass sich diese Spenden in den Positionen derjenigen widerspiegelten, die sie erhielten, vor allem bei Themen wie Krieg, Wirtschaft und Migration. Die ungarische Regierung ist der Ansicht, dass strengere Maßnahmen gegen die ausländische Einflussnahme ergriffen werden müssen, sagte er und fügte hinzu, dass die Öffentlichkeit auch die Möglichkeit erhalten werde, ihre Meinung zu diesem Thema in der Umfrage der Nationalen Konsultation zu äußern.