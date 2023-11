Ungarn, Serbien und Nordmazedonien gehen gemeinsam gegen bulgarische Transitgebühren vor

Ungarn, Serbien und Nordmazedonien gehen gemeinsam gegen die Erhöhung der bulgarischen Gebühren für den Erdgastransit vor, erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag in Belgrad – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der serbischen Energieministerin Dubravka Đedović sagte Szijjártó, Serbien trage zur Energiesicherheit Ungarns bei, während einige EU-Länder das Gegenteil täten. Niemand habe das Recht, die Sicherheit der Energieversorgung eines anderen Landes zu bedrohen. Die „feindselige“ Maßnahme Bulgariens sei „inakzeptabel“, sagte er. „Wir sind bereit, im Rahmen der Europäischen Union eine ausreichend gewichtige Antwort auf diesen feindseligen bulgarischen Schritt zu geben“, sagte er und verwies auf die Forderung nach einem Vertragsverletzungsverfahren. Er sagte, Nordmazedonien sei ebenfalls „an Bord“ und verwies auf die „enge“ Zusammenarbeit und Koordination mit dem Land.

Der Schritt Bulgariens stelle die europäische Solidarität in Frage, sagte er. „Verbündete tun sich so etwas nicht an.“ Außerdem verstoße Bulgarien mit der Erhebung von Zöllen gegen die EU-Vorschriften und behindere den freien Warenverkehr und untergrabe die gemeinsamen EU-Handelsregeln, sagte er. „Wir erwarten von Bulgarien, dass es diese feindliche Entscheidung zurücknimmt“, sagte er. Außerdem sollte die EU ihre eigenen Regeln durchsetzen, sollte Bulgarien sich weigern, fügte er hinzu. Szijjártó bezeichnete Serbien als „zuverlässigen Verbündeten“, der Ungarn bei der Sicherung seiner Energieversorgung unterstützt. In diesem Jahr seien bereits 4,7 Milliarden Kubikmeter Gas über Serbien nach Ungarn geleitet worden, während Serbien derzeit mehr als 200 Millionen Kubikmeter Gas in Ungarn lagere. Der Minister erklärte, dass die Vorbereitungen für eine neue Ölpipeline, die die beiden Länder verbinden soll, gut voranschreiten, während die Stromübertragungskapazität bis 2028 verdoppelt werden soll. „Dies ist für uns von enormer Bedeutung, da wir eine große Menge neuer Elektrizität benötigen, um Investitionen in die Elektroautoindustrie zu versorgen“, sagte Szijjártó.